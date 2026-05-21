Экология, природа, животные

Рязань избавляется от комаров: 27 водоёмов обработают безопасным средством 

Алексей Самохин
В Рязани обрабатывают 27 водоёмов от личинок комаров — работы охватят более 17 тысяч кв. м и завершатся уже на этой неделе. Препарат безопасен для людей, животных, рыб и птиц.

Городская администрация Рязани сообщила о начале плановой обработки водоёмов от личинок комаров. Работы ведёт подрядчик МБУ «УДТ».

Специалисты обрабатывают не только поверхность воды, но и прибрежные зоны: кустарники и траву вдоль берегов. В качестве средства борьбы применяется ларвиоль. Препарат уничтожает личинок, он безвреден для людей, домашних и диких животных, рыб и птиц.

В этом сезоне обработку пройдут 27 водоёмов суммарной площадью свыше 17 тысяч квадратных метров. Все работы планируется завершить до конца текущей недели.

