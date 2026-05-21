Главарь банды чёрных риелторов с Кубани погиб на СВО — SHOT

Тело главаря банды чёрных риелторов из Краснодарского края Михаила Литовки опознали лишь спустя полтора года после его гибели на СВО. За убийства и мошенничество с недвижимостью он получил 18,5 лет строгого режима, но вышел раньше срока и ушёл на фронт.

Схема была простой и жестокой. В 2010 году Михаил Литовка предложил сообщнику зарабатывать на жилье местных маргиналов, злоупотреблявших алкоголем. Сначала поджог. Потом уговоры испуганного владельца продать дом за бесценок. А когда дело доходило до расчёта, деньги продавец уже получить не мог: Литовка душил жертву верёвкой и скидывал тело в заранее вырытую яму. Несколько таких эпизодов, поддельные документы, чужая недвижимость в кармане. Банду в итоге окрестили ОПГ «чёрных риелторов» Краснодарского края.

В 2012 году преступников задержали. Суд вынес Литовке приговор: 18,5 года колонии строгого режима. На заседаниях он кричал, что его оговорили, вину так и не признал.

Одиннадцать лет он отсидел. В 2023 году Литовка неожиданно подписал контракт с Министерством обороны и ушёл в штурмовую пехоту. Для осуждённых это давало шанс выйти на свободу раньше срока.

На передовой Литовка погиб примерно полтора года назад. Но тело долго оставалось неопознанным: установить личность удалось только сейчас, сообщает SHOT.