Два человека погибли, есть пострадавшие после атаки Сызрани БПЛА ВСУ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев утром 21 мая сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Сызрань. Удар унёс жизни двух мирных жителей. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших.

Помимо жертв, есть пострадавшие. Федорищев заверил, что власти оказывают им всю необходимую помощь.

Губернатор напомнил о действующем запрете на съёмку и публикацию фото и видеоматериалов с изображением беспилотников и последствий их применения. Приближаться к обломкам дронов категорически не рекомендуется: это опасно для жизни. При обнаружении фрагментов необходимо немедленно позвонить по номеру экстренных служб 112.

Федорищев призвал жителей Самарской области сохранять бдительность и спокойствие, а за информацией обращаться исключительно к официальным источникам.

Как рассказали SHOT местные жители, более десяти громких взрывов прогремели в небе над городом около 5 утра. После этого в одном из районов начался пожар.