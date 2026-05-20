Генерал Попов объяснил, зачем Россия начала ядерные учения

Совместные ядерные учения России и Белоруссии, а также визит Владимира Путина в Китай заставили страны НАТО нервничать. Военный эксперт Владимир Попов считает, что в Прибалтике уже поняли: Москва готова жестко отвечать на угрозы и атаки дронов.

Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой применения ядерного оружия накануне визита Владимира Путина в Китай. По данным Минобороны РФ, 20 мая ядерные боеприпасы доставили в полевые пункты хранения ракетных бригад. Военные также отработали совместную подготовку и применение оружия, размещенного на территории Белоруссии. Практически одновременно в Китае прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Встреча завершилась подписанием ряда соглашений о сотрудничестве.

Военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов заявил в беседе с «МК», что сочетание этих событий стало тревожным сигналом для стран НАТО, прежде всего для Прибалтики.

По его словам, в мире окончательно сформировались три центра силы — США, Китай и Россия. От того, как будут складываться отношения между ними, зависит не только военно-политическая ситуация, но и мировая экономика.

Попов считает, что страны НАТО внимательно следят за контактами Москвы и Пекина. Особенно — за реакцией Китая на действия России. Эксперт отметил, что Пекин действует осторожно из-за тесной экономической связи с США. При этом, по его мнению, Китай может негласно поддерживать Москву, хотя публично подобных заявлений делать не станет.

Отдельно Попов обратил внимание на проведение учений в Белоруссии. Он подчеркнул, что подобные мероприятия проходят не каждый год и редко бывают настолько масштабными. Тем более — рядом с границами НАТО. Генерал также прокомментировал заявления о якобы подготовке наступления на Киев с территории Белоруссии. По его словам, втягивать Минск в конфликт России невыгодно.

При этом, как отметил эксперт, Польша и страны Балтии ощущают давление со стороны России и реагируют на это все более нервно.

Попов напомнил, что Латвия ранее сообщила о перехвате украинских беспилотников в своем воздушном пространстве. Похожий инцидент произошел и в Эстонии, где был сбит украинский дрон.

Эксперт считает, что власти Прибалтики начали понимать возможные последствия в случае дальнейшей эскалации. По его словам, в Москве давно обсуждают более жесткий ответ на использование воздушного пространства стран Балтии для атак беспилотников по российской территории.

«Может случиться так, что наш „Искандер“ случайно прилетит под Ригу или Таллин», — заявил Попов, добавив, что в Прибалтике «почувствовали напряжение» со стороны России.