Жительница Рязани ответит за незаконное получение 30 тысяч «чернобыльских» выплат

В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении социальных пособий, предназначенных для жителей территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Как установили сотрудники полиции, 35-летняя жительница Рязани в январе 2024 года зарегистрировала своего малолетнего сына в селе Спасского муниципального округа, которое входит в льготный перечень. При этом женщина и ребёнок фактически постоянно проживали в городе Рязани. Благодаря фиктивной регистрации злоумышленница незаконно получила из Социального фонда России 29 529 рублей.

По данному факту следственным отделом ОМВД России «Спасский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Ведётся следствие.