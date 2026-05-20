В Милославском задержали пару, укравшую тротуарную плитку из парка

В посёлке Милославском Рязанской области сотрудники полиции раскрыли кражу тротуарной плитки, совершённую из местного парка. Ранее в полицию обратился представитель администрации округа с сообщением о пропаже 103 единиц плитки, которую недавно завезли для обновления дорожек общественного пространства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» установили, что к хищению причастны 43-летний официально неработающий житель города Скопина и его 45-летняя сожительница.

По предварительной информации, женщина, работавшая в одной из организаций посёлка, заметила новую плитку и решила забрать её для личных нужд. В тёмное время суток пара приехала в парк на автомобиле, загрузила покрытие и уехала в Скопин.

Похищенная плитка изъята полицейскими. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.