Блогер, искавший Усольцевых в тайге, заявил, что они живы и поиски напрасны

Блогер Александр Андрюшенков, лично участвовавший в поисках семьи Усольцевых, заявил: семья могла намеренно инсценировать собственную гибель и сейчас скрывается в одном из крупных городов России.
Участник поисков Усольцевых назвал исчезновение семьи в тайге возможной инсценировкой
Блогер Александр Андрюшенков, который лично выезжал на поиски семьи Усольцевых в Красноярский край, высказал радикальную версию произошедшего. В разговоре с NEWS.ru он заявил: искать туристов в сибирской тайге бессмысленно. По его мнению, Усольцевы живы и, вероятно, сейчас находятся в Новосибирске или Екатеринбурге.
«Вы не представляете, насколько серьёзный человек глава семьи Сергей и с кем он общается. Они могли инсценировать свою смерть», — заявил Андрюшенков.
В пользу этой версии, по словам блогера, говорит одна важная деталь: в автомобиле семьи были обнаружены их личные вещи. Андрюшенков считает, что это могло быть сделано намеренно, чтобы пустить следствие по ложному следу.
Схожей позиции придерживается и адвокат Вадим Багатурия. Ранее он заявил, что Усольцевы, возможно, изменили внешность, а само исчезновение было лишь отвлекающим манёвром. Эксперт также допустил, что семью могли включить в программу защиты свидетелей.
Поиски результата не дали
К поискам Усольцевых, пропавших в сентябре 2025 года в горно-таёжной местности Партизанского района, подключились более 1 400 человек: добровольцы, полицейские и неравнодушные жители со всей страны. Спасательные службы прочесали обширную территорию. Никаких следов семьи найти не удалось.
Следственный комитет РФ пока придерживается версии о несчастном случае, считая её приоритетной.