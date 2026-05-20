Поиски Усольцевых. Коллаж сгенерирован нейросетью
Новости России

Блогер, искавший Усольцевых в тайге, заявил, что они живы и поиски напрасны

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Блогер Александр Андрюшенков, лично участвовавший в поисках семьи Усольцевых, заявил: семья могла намеренно инсценировать собственную гибель и сейчас скрывается в одном из крупных городов России.

Участник поисков Усольцевых назвал исчезновение семьи в тайге возможной инсценировкой

Блогер Александр Андрюшенков, который лично выезжал на поиски семьи Усольцевых в Красноярский край, высказал радикальную версию произошедшего. В разговоре с NEWS.ru он заявил: искать туристов в сибирской тайге бессмысленно. По его мнению, Усольцевы живы и, вероятно, сейчас находятся в Новосибирске или Екатеринбурге.

«Вы не представляете, насколько серьёзный человек глава семьи Сергей и с кем он общается. Они могли инсценировать свою смерть», — заявил Андрюшенков.

В пользу этой версии, по словам блогера, говорит одна важная деталь: в автомобиле семьи были обнаружены их личные вещи. Андрюшенков считает, что это могло быть сделано намеренно, чтобы пустить следствие по ложному следу.

Материалы по теме: Другая семья Усольцева озвучила свою версию трагедии

В СК рассказали о последнем сигнале с телефона пропавшего в тайге Усольцева

Спасатели показали, где искали семью Усольцевых 15 мая 

Экстрасенсы и лесной отшельник считают, что семья Усольцевых жива и скрывается в тайге

В поисках семьи Усольцевых поможет «Купол»

Схожей позиции придерживается и адвокат Вадим Багатурия. Ранее он заявил, что Усольцевы, возможно, изменили внешность, а само исчезновение было лишь отвлекающим манёвром. Эксперт также допустил, что семью могли включить в программу защиты свидетелей.

Поиски результата не дали

К поискам Усольцевых, пропавших в сентябре 2025 года в горно-таёжной местности Партизанского района, подключились более 1 400 человек: добровольцы, полицейские и неравнодушные жители со всей страны. Спасательные службы прочесали обширную территорию. Никаких следов семьи найти не удалось.

Следственный комитет РФ пока придерживается версии о несчастном случае, считая её приоритетной.

Предыдущая статья
Востоковед объяснил смысл поговорки, которой Путин начал встречу с Си Цзиньпином
Следующая статья
РНПК проводит отборочный тур XXI Летних спортивных игр «Роснефти»

Популярные материалы

Общество

Рязанский телеканал показал репортаж от дома, в который влетел БПЛА

Рязанцы сделали недалеко от дома своеобразный мемориал, куда люди приносят цветы и игрушки. Вчера это место посетили губернатор Рязанской области Павел Малков и глава администрации Рязани Борис Ясинский.
Новости кино и ТВ

Директор рязанского музея нашёл невесту в эфире «Давай поженимся»

18 мая в эфире Первого канала вышел выпуск программы «Давай поженимся», героем которого стал Николай Медведков — 34-летний директор Дома-музея Константина Циолковского из села Ижевское Рязанской области.
Новости России

«АиФ»: следы Усольцевых ведут в Узбекистан

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, теоретически могла уехать...
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Новости России

Раскрыты детали убийства аниматоров из-за долгов на Кубани

В Краснодарском краевом суде во время прений прокурор Наталья...

Темы

Политика

Востоковед объяснил смысл поговорки, которой Путин начал встречу с Си Цзиньпином

19 мая Владимир Путин прибыл в Китай. На лётном поле — почётный караул, дети с флагами двух стран, у трапа — глава МИД Ван И, который лично проводил российского президента до автомобиля Aurus. Церемония была выстроена по всем правилам государственного приёма.
Культура и события

В Рязанской области зарегистрированы два региональных бренда

Два новых географических указания зарегистрированы в Рязанской области. Ими стали Вырковская игрушка и Касимовский ляваш. Всего в Рязанской области зарегистрированы 12 региональных брендов: восемь из них – изделия народно-художественных промыслов, четыре – продукты питания.
Происшествия

Участника группового разбойного нападения будут судить в Рязани

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего уроженца региона. Он обвиняется в соучастии в разбойном нападении группой лиц по предварительному сговору. 
Новости Касимова

Иван Бахилов прокомментировал падение беспилотника в Касимовском округе 

Он также призвал касимовцев беречь себя и отметил, что держит ситуацию на личном контроле. 
Общество

Рязанцам рассказали, какие выплаты и пособия есть при рождении ребенка

Единовременное пособие при рождении ребенка на территории Рязанской области – 20 тыс. руб., 50 тыс. рублей – при рождении первенца у женщины до 25 лет.
Армия и СВО

На учениях российские военные отработали доставку ядерных боеприпасов

Минобороны России сообщило о проведении практических мероприятий в рамках учений ядерных сил. Военные отработали перевод соединений и частей, отвечающих за применение ядерного оружия, в высшие степени боевой готовности.
Новости России

Mash: Телеведущего Александра Васильева просят признать иноагентом

Полмиллиона за консультацию — и только за границей. Александр Васильев полностью отказался от визитов в Россию, но продолжил проводить мастер-классы и личные встречи онлайн. Ниже — подробности о его клубе, ценах и обращениях в Генпрокуратуру.
Новости России

В Волгоградской области после драки с палками и мётлами задержали 9 человек

Массовая драка в селе Солодушино Николаевского района Волгоградской области с участием цыган попала на видео. Кадры с потасовкой распространили телеграм-каналы. На записи видно, как мужчины и женщины дерутся, таскают друг друга за волосы и используют палки и мётлы.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье