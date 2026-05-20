Блогер, искавший Усольцевых в тайге, заявил, что они живы и поиски напрасны

Участник поисков Усольцевых назвал исчезновение семьи в тайге возможной инсценировкой

Блогер Александр Андрюшенков, который лично выезжал на поиски семьи Усольцевых в Красноярский край, высказал радикальную версию произошедшего. В разговоре с NEWS.ru он заявил: искать туристов в сибирской тайге бессмысленно. По его мнению, Усольцевы живы и, вероятно, сейчас находятся в Новосибирске или Екатеринбурге.

«Вы не представляете, насколько серьёзный человек глава семьи Сергей и с кем он общается. Они могли инсценировать свою смерть», — заявил Андрюшенков.

В пользу этой версии, по словам блогера, говорит одна важная деталь: в автомобиле семьи были обнаружены их личные вещи. Андрюшенков считает, что это могло быть сделано намеренно, чтобы пустить следствие по ложному следу.

Схожей позиции придерживается и адвокат Вадим Багатурия. Ранее он заявил, что Усольцевы, возможно, изменили внешность, а само исчезновение было лишь отвлекающим манёвром. Эксперт также допустил, что семью могли включить в программу защиты свидетелей.

Поиски результата не дали

К поискам Усольцевых, пропавших в сентябре 2025 года в горно-таёжной местности Партизанского района, подключились более 1 400 человек: добровольцы, полицейские и неравнодушные жители со всей страны. Спасательные службы прочесали обширную территорию. Никаких следов семьи найти не удалось.

Следственный комитет РФ пока придерживается версии о несчастном случае, считая её приоритетной.