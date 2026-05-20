В Рязанской области зарегистрированы два региональных бренда

Два новых географических указания зарегистрированы в Рязанской области. Ими стали Вырковская игрушка и Касимовский ляваш. Всего в Рязанской области зарегистрированы 12 региональных брендов: восемь из них – изделия народно-художественных промыслов, четыре – продукты питания. Об этом сообщила пресс-служба Роспатента.

Глиняная Вырковская игрушка зародилась в деревне Вырково Касимовского района Рязанской области, как развитие местного гончарного промысла. Изготавливалась она из глины, месторождение которой находится неподалеку от деревни.

Особенности Вырковской игрушки — эскизность, импровизация, отсутствие строгих канонов. Простота форм, отпечатки рук мастера, иногда асимметрия и минимум украшений белой глиной или рельефом отражают лаконичный мужской характер игрушки.

Гончары жили в Вырково более 200 лет. Расцвет промысла, которым занимались целыми семьями, пришёлся на 1930-е годы, когда в деревне работало более 350 мастеров. Однако, после Великой Отечественной войны промысел угас. К началу 1970-х годов в деревне остался один мастре-игрушечник, который и возродил промысел.

Реалистичность дополняет особый звук, если подуть в игрушку: свинья, например, издает короткие и низкие звуки — хрюкает, петух — два звука, похожих на кукареканье, медведь — низкий и долгий рев. Характерный внешний вид придает игрушкам местная жирная глина с добавкой мелкого речного песка и полив суриком свинцовым.

Сейчас Вырковская игрушка – часть культурного наследия Рязанской области. Современные мастера сохраняют традиционные техники и технологии, стили, но также экспериментируют с новыми идеями и формами.

Вторым региональным брендом стал Касимовский ляваш – традиционный татарский пирожок треугольной формы. В Касимовском районе его выпекают со времен Касимовского ханства (XV – XVII вв). Лакомство в татарских семьях подавали на праздники и семейные торжества. Изначально ляваш готовили с яблочной пастилой или сыровялеными ягодами. Изюм был дорогим и редким продуктом. Но позже его стали чаще добавлять, возможно, из-за простоты начинки.

«Сладкий треугольник», как его называют в народе, пользуется неизменным успехом у людей разной национальности и является постоянным угощением на различных мероприятиях и выставках. Хрустящий, жареный в масле сладкий пирожок треугольной формы с изюмом или сухофруктами готовят по старинному рецепту в местном этно-кафе.