Участника группового разбойного нападения будут судить в Рязани

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего уроженца региона. Он обвиняется в соучастии в разбойном нападении группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2022 года проживавший в Рязани обвиняемый вместе с двумя приятелями передвигался на автомобиле по городу. Им были нужны деньги на покупку алкоголя. Под благовидным предлогом один из злоумышленников пригласил на встречу своего знакомого 1986 года рождения. Когда потерпевший на улице Бирюзова сел в машину, сообщники потребовали от него перевод денежных средств и, услышав отказ, стали его избивать. Затем приятели привезли мужчину на территорию садоводческого товарищества, высадили из машины и продолжили избиение, в том числе дважды ударив бейсбольной битой.

Обвиняемый под угрозой ножа заставил потерпевшего разблокировать свой мобильный телефон и войти в онлайн приложение банка. В результате один из злоумышленников осуществил перевод со счета кредитной банковской карты на свой счет 122 тысячи рублей. В дальнейшем приятели присвоили похищенные денежные средства, разделив их поровну между собой.

После обращения потерпевшего в полицию двое участников разбойного нападения были задержаны и в 2024 году осуждены. Третий злоумышленник скрылся из Рязани и был объявлен в федеральный розыск. В марте 2026 года сотрудники полиции задержали мужчину в городе Оренбурге.

Следователем СЧ СУ УМВД фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. Свою вину он признал в полном объеме.

В настоящее время предварительное расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.