Востоковед объяснил смысл поговорки, которой Путин начал встречу с Си Цзиньпином

19 мая Владимир Путин прибыл в Китай. На лётном поле — почётный караул, дети с флагами двух стран, у трапа — глава МИД Ван И, который лично проводил российского президента до автомобиля Aurus. Церемония была выстроена по всем правилам государственного приёма.

На встрече с Си Цзиньпином Путин произнёс фразу, которую в России знают немногие: «Не виделись день, а как будто минуло три осени». Это чэнъюй — китайская классическая идиома, обозначающая, что даже короткая разлука с близким человеком тянется невыносимо долго. Её используют, когда хотят сказать о настоящей дружбе.

Зачем Путин это сказал — объяснил Кирилл Котков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге: «Всё очень просто. Россия подчёркивает, что Китай — важнейший торговый и экономический партнёр, дружественная страна».

Процитировать чэнъюй в разговоре с китайским лидером — это не протокол, это жест. Китайцы такие вещи замечают и ценят.

Предыдущий визит Путина в КНР состоялся в конце августа — начале сентября 2025 года и длился четыре дня.