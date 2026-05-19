Сергей и Ирина Усольцевы. Фото со страницы Ирины ВКонтакте
Новости России

Другая семья Усольцева озвучила свою версию трагедии

Никита Рязанцев
Проживающие в США родственники Сергея Усольцева, пропавшего вместе с женой Ириной и дочкой в Красноярском крае, считают причиной их исчезновения несчастный случай, рассказала «АиФ» тетя его сына.

Издание уточнило, что Ирина — третья супруга бизнесмена. Ранее он был женат на уроженке Железногорска. У них родился сын, но когда мальчику исполнилось четыре года, он вместе с мамой уехал в Америку. 

По словам его тети, домыслы вокруг бывшей семьи Сергея их очень ранят, как и версии о том, что мужчина мог погубить жену и маленькую дочь.

«Наша позиция — произошел несчастный случай. Сергей был опытным походником, но так сложились обстоятельства. Многие же помнят, как резко тогда поменялась погода — из жаркого лета почти в зиму. Плюс маленький ребенок, собака. Да, там нахоженная тропа, но чуть в сторону — курумник», — пояснила собеседница газеты.

Также она общалась с матерью Усольцева, она тоже не верит, что туристы могли остаться в живых. Женщина, пережившая ранее мучительные месяцы в надежде на спасение пропавших, сейчас хочет лишь предать земле тела и сохранить добрую память о сыне и его семье.

Почти девять месяцев прошло с того дня, как супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились к горе Буратинка в тайге Красноярского края и не вернулись домой. Произошло это 28 сентября 2025 года.

Первая поисковая операция стартовала 1 октября. Несколько недель спасатели прочесывали тайгу, но активную фазу пришлось свернуть из-за резкого ухудшения погоды. Новый этап поисков начался 15 мая. Добровольцев пока не привлекают: в тайге еще лежит снег.

Официальной версией следствие по-прежнему считает несчастный случай.

