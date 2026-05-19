В Югре увольнение из школы стоило учительнице миллион рублей

Радужнинский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе обязал учительницу выплатить миллион рублей за то, что она уволилась раньше срока, оговоренного в договоре, пишет « МК ».

Женщина работала в одной местных школ по программе «Земский учитель» и получила три года назад единовременную компенсационную выплату. За это она должна была трудиться на одном месте пять лет.

«Преподавательница уволилась на два года раньше окончания срока, но миллион, полученный авансом, не вернула», — говорится в статье.

Департамент образования и науки Югры подал против нее иск. Суд удовлетворил его частично, отказав истцу в требовании о взыскании процентов.

Тем не менее, учительнице предстоит отдать миллион рублей и еще 25 тысяч госпошлины. Решение может быть обжаловано.