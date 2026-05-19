В Волгограде мать солдата отказывается хоронить неопознанное тело

Жительница Волгограда, чей сын погиб в зоне проведения спецоперации, отказывается хоронить неопознанное ею тело, пишет V1.RU .

Молодой человек отправился на фронт в октябре 2024 года из СИЗО. Ранее его приговорили к четырем годам лишения свободы за избиение. Примерно спустя месяц после появления в зоне СВО парень пропал без вести.

В начале этого мая тело бойца доставили в морг. Его мать поехала в Ростов-на-Дону на опознание, но не узнала сына. В итоге она добилась проведения ДНК-экспертизы. Пока женщина ждала результаты, ей сообщили, что гроб с неопознанными останками привезли в морг Волгограда, а хоронить их будет ее экс-супруг.

«Я звоню бывшему мужу: Ты что делаешь? Ты кого хоронить собрался? Это не наш сын. Это чужой человек. У него другая мать», — возмутилась волгоградка.

По ее мнению, мужчина спешит с похоронами, чтобы получить выплаты из-за гибели сына.

Как рассказали источники издания, вечером в понедельник тело парня еще находилось в морге Волгограда, но в любой момент его может забрать отец.