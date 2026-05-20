Общество

РНПК проводит отборочный тур XXI Летних спортивных игр «Роснефти»

Олеся Чугунова
Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») дала старт отборочному этапу XXI Летних спортивных игр «Роснефти». Масштабное спортивное событие проходит на стадионах и площадках региона в период с 18 по 22 мая. Участие в состязаниях принимают 7 команд, объединивших порядка 300 сотрудников компании, прибывших из Красноярска, Уфы, Самары, Ангарска, Оренбурга и Москвы.

«Летние игры – одна из важнейших спортивных традиций нашей большой Компании «Роснефть», — сказал в приветственном слове председатель первичной профсоюзной организации АО «РНПК» Александр Макаров. — С 2005 года соревнования собирают под своими знамёнами сторонников активного и здорового образа жизни, любителей спорта. На Рязанской земле мы принимаем нефтяников-спортсменов уже в 12-ый раз. Искренне рады, что наше гостеприимство приходится по душе. Как и на работе, так и в спорте каждый из вас – это достойный пример для подражания. Спортсменов ценят за трудолюбие и настойчивость. Вы мотивируете других коллег, особенно молодежь, которая приходит к нам на работу, к формированию здоровых привычек и к стремлению добиваться своих целей, идти сквозь трудности и всегда улучшать личные достижения как в спорте, так и в труде».

«Я выступаю в корпоративных соревнованиях с 2009 года, прерывалась, только когда была в декретном отпуске, — поделилась начальник отдела контроля контрактования и соблюдения процедур ООО «РН-Ванкор» Алена Матвеева. – В прошлом я легкоатлет, полупрофессионал и мне очень нравится соревноваться. Спорт на самом деле очень мотивирует и на работу, дает стимул развиваться. Мы приехали в Рязань из Сибири, там сейчас всё еще холодно. Очень хотелось лета, и мы в него попали, радуемся вашей погоде. Здесь очень душевно и атмосферно».

На протяжении четырех дней участники будут бороться за звание лучших в 13 дисциплинах: плавание вольным стилем, бег на короткие и длинные дистанции, гиревой спорт, толкание ядра, пулевая стрельба, шахматы, настольный теннис, бильярд, дартс. Также будут определены сильнейшие в командных видах – волейболе, баскетболе и мини-футболе. Традиционной «вишенкой на торте» станут соревнования по перетягиванию каната, после которых состоится церемония награждения и торжественное закрытие отборочного тура.

Спорт является одним из приоритетов социальной политики «Роснефти». Компания на регулярной основе организует Летние и Зимние корпоративные игры, вовлекая в них тысячи сотрудников. Летние игры включают отборочный этап и финал. В этом году квалификационные туры пройдут в мае-июне на площадках девяти городов страны, объединив около 80 команд дочерних обществ «Роснефти». Финальные соревнования, куда попадут победители отборочных этапов, запланированы на осень.

