Доходы Рязани за первый квартал выросли почти на 15% и превысили 3,7 млрд рублей

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели отчет об исполнении городской казны за первый квартал 2026 года.

Доходы бюджета Рязани в отчетном периоде составили 3 млрд 753 млн рублей. Это на 486,7 млн рублей (или 14,9%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также парламентарии заслушали информацию администрации города о мерах по снижению задолженности перед бюджетом. По состоянию на 1 апреля 2026 года общий объем долга по налоговым и неналоговым доходам достиг 733 млн рублей, что на 57 млн рублей (7,2%) меньше показателя на начало года. В годовом сравнении уровень задолженности остался прежним.

Налоговая недоимка за отчетный период снизилась на 36 млн рублей — до 224 млн рублей. Уменьшение достигнуто за счет погашения долгов по имущественным налогам.