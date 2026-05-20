Воздушная тревога объявлена в Литве, в воздухе истребители НАТО

Утром в среду, 20 мая, в Литве объявили воздушную тревогу, руководство страны увели в укрытия. Для перехвата БПЛА подняли истребители НАТО. Об этом пишет SHOT.

Местные жители получили уведомления о красном уровне опасности, людям предложили пройти в укрытия. Также, по данным местных СМИ, в бомбоубежище ушли президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинене и председатель Сейма Йозас Олекас.

В Вильнюсе временно закрыли аэропорт, движение общественного транспорта приостановлено.

Ранее через территорию прибалтийских стран пролетали беспилотники ВСУ, которые задействовались для атак на территории России.