Изображение от freepic.diller на Freepik
Все события Рязани и области

В Рязани ищут пару для регистрации брака на Тропе Паустовского

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В преддверии Дня рождения Константина Георгиевича Паустовского ЗАГС города Рязани ищет пару, которая мечтает сыграть свадьбу в особенном месте — на Тропе Паустовского в Солотче. Церемонию организует Сервис-ЗАГС.

Солотча была любимым местом великого писателя, где он черпал вдохновение для своих произведений о Мещёре. Вступая в брак здесь, вы становитесь частью настоящей поэтической традиции.

Аромат соснового леса, озёра и старицы Оки, поляны, покрытые травами, воздух, наполненный свежестью и покоем. Всё это станет естественным и невероятно красивым фоном для вашей церемонии — без лишних декораций.

Дата проведения: 30 мая.

Главное условие: у вас должно быть подано заявление в ЗАГС (за 32 дня до даты регистрации). Дата регистрации не обязательно должна быть 30 мая.

Хотите, чтобы ваша свадьба стала частью этой истории? Обращайтесь в Сервис-ЗАГС по телефону +7 (4912) 203-386.

Предыдущая статья
Аналитик Голубовский призвал россиян срочно покупать импортную технику и автомобили
Следующая статья
В Пронске из-за бобра обрушился асфальт на плотине

Популярные материалы

Общество

Рязанский телеканал показал репортаж от дома, в который влетел БПЛА

Рязанцы сделали недалеко от дома своеобразный мемориал, куда люди приносят цветы и игрушки. Вчера это место посетили губернатор Рязанской области Павел Малков и глава администрации Рязани Борис Ясинский.
Новости кино и ТВ

Директор рязанского музея нашёл невесту в эфире «Давай поженимся»

18 мая в эфире Первого канала вышел выпуск программы «Давай поженимся», героем которого стал Николай Медведков — 34-летний директор Дома-музея Константина Циолковского из села Ижевское Рязанской области.
Новости России

Блогер, искавший Усольцевых в тайге, заявил, что они живы и поиски напрасны

Блогер Александр Андрюшенков, лично участвовавший в поисках семьи Усольцевых, заявил: семья могла намеренно инсценировать собственную гибель и сейчас скрывается в одном из крупных городов России.
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Новости России

«АиФ»: следы Усольцевых ведут в Узбекистан

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, теоретически могла уехать...

Темы

Происшествия

Рязанку приговорили к 3,5 годам колонии за покупку наркотиков через интернет

Октябрьский районный суд Рязани вынес обвинительный приговор в отношении 35-летней женщины, которую признали виновной по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта).
Общество

На Лыбедском бульваре в Рязани 22 и 23 мая запретят проезд на электросамокатах

В Рязани 22 и 23 мая на Лыбедском бульваре пройдёт большой региональный фестиваль. В связи с этим Министерство спорта региона сообщает о введении ограничений на перемещение по площадке.
Транспорт и дороги

В Рязани на улице Серёжина Гора не могут начать капремонт из-за отсутствия финансирования

Жители Рязани пожаловались на многочисленные ямы на дороге по улице Серёжина Гора и обратились к городским властям с просьбой о ремонте.
Общество

В лесах Рязанской области объявлен 4-й класс пожарной опасности

МЧС России по Рязанской области объявило о повышении пожарной опасности в лесах региона. В ближайшие дни в нескольких районах ожидается 4-й (высокий) класс пожарной опасности.
Происшествия

В Воронеже пьяная рязанка угнала «Газель» и устроила ДТП

Машина сдавалась в аренду и была оставлена незапертой с ключами в бардачке на одной из заправок города, чтобы арендатор мог забрать её утром. Однако автомобиль исчез.
Транспорт и дороги

В Рязани на маршруте №66 увеличат количество автобусов

Администрация города Рязани приняла решение об изменении параметров работы автобусного маршрута №66М2 «ЗАО «Русская кожа» – ДПР - 5».
Происшествия

Пенсионерка из Воронежа оштрафована на 350 тысяч рублей за оправдание теракта на Рязань

В январе 2025 года обвиняемая, являясь противником проведения специальной военной операции, разместила в том же мессенджере комментарий к посту, посвящённому атаке беспилотных летательных аппаратов на Рязанскую область.
Общество

Татьяна Панфилова взяла на контроль установку табло на остановке в Рязани

Глава Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова взяла на личный контроль решение вопроса, касающегося установки нового табло на остановке транспорта в посёлке Ворошиловка.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье