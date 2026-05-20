В Рязани ищут пару для регистрации брака на Тропе Паустовского

В преддверии Дня рождения Константина Георгиевича Паустовского ЗАГС города Рязани ищет пару, которая мечтает сыграть свадьбу в особенном месте — на Тропе Паустовского в Солотче. Церемонию организует Сервис-ЗАГС.

Солотча была любимым местом великого писателя, где он черпал вдохновение для своих произведений о Мещёре. Вступая в брак здесь, вы становитесь частью настоящей поэтической традиции.

Аромат соснового леса, озёра и старицы Оки, поляны, покрытые травами, воздух, наполненный свежестью и покоем. Всё это станет естественным и невероятно красивым фоном для вашей церемонии — без лишних декораций.

Дата проведения: 30 мая.

Главное условие: у вас должно быть подано заявление в ЗАГС (за 32 дня до даты регистрации). Дата регистрации не обязательно должна быть 30 мая.

Хотите, чтобы ваша свадьба стала частью этой истории? Обращайтесь в Сервис-ЗАГС по телефону +7 (4912) 203-386.