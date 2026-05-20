Жара в Центральной России сменится похолоданием и дождями

В конце недели в Центральном федеральном округе, включая Рязанскую область, ожидается ослабление жары с последующим похолоданием. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Аномально жаркая погода, при которой температура воздуха превышает норму на 6–9 градусов, сохранится до конца рабочей недели. Ночью столбики термометров будут показывать +11…+18°С, а днём — +25…+32°С. В Москве сильная жара (до +32 °С) продержится как минимум до 22 мая.

Перемены начнутся 22–23 мая, когда через Центральную Россиию пройдёт холодный атмосферный фронт. Он принесёт с собой: кратковременные дожди, местами ливни, грозы, в отдельных районах возможен град. Ожидается шквалистый ветер с порывами до 15–20 м/с.

Температура начнёт понижаться на 5–8 градусов. В северо-западных областях округа, включая Московскую и Рязанскую области, ночью ожидается +8…+13°С, а днём — +19…+25°С.

В начале следующей недели похолодание продолжится. В Москве и Подмосковье ночью будет +8…+13°С, а днём — +16…+21°С. Местами пройдут кратковременные дожди.

Стоит отметить, что 19 мая в Москве был побит абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений: на ВДНХ зафиксировали +30,3°С (предыдущий рекорд +30,2°С держался с 1979 года).

Аналогичные рекорды были отмечены и в других городах:

Иваново: +30,6°С (предыдущий +30,5°С в 2021 г.);

Владимир: +30,8°С (предыдущий +29,9°С в 1967 г.);

Ярославль: +31,3°С (предыдущий +30,6°С в 2021 г.).

Синоптики предупреждают, что при сохранении жаркой погоды 20–22 мая возможны новые рекорды.