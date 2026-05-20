В Пронске из-за бобра обрушился асфальт на плотине

В воскресенье, 17 мая, в Пронске на плотине возле Мичуринского переулка местные жители обнаружили серьёзные повреждения дорожного полотна. Как выяснилось, под асфальтом образовался провал, который, по мнению жителей, стал результатом деятельности бобра, поселившегося в соседнем пруду, пишет издательство «Пресса».

«Мы с соседями обследовали эту яму и обнаружили внутри вырытые ходы, зашли в разные стороны, заметили и вошли в хатку бобра, — рассказал житель переулка Юрий Журавлёв. — Подумали, что плотина провалилась от старости. Но оказалось, что бобр-хулиган облюбовал наш крохотный прудик».

На место происшествия выехали представители администрации Пронского округа. Начальник управления капитального строительства Наталья Овчинникова сообщила, что для предотвращения подобных ситуаций под дорогой будет проложена труба.

В настоящее время власти ищут подрядчика для проведения работ, после чего дорога будет отремонтирована.