В Рязани 23 мая перекроют центр и Лесопарк

В связи с проведением всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», который также является X открытым легкоатлетическим полумарафоном «Рязанский Кремль–2026», в областном центре временно ограничат движение транспорта. Мероприятие состоится 23 мая и продлится с 07:30 до 13:00.

Проезд будет закрыт на всем маршруте следования спортсменов: Лесопарк — улица Свободы — площадь Свободы — улица Грибоедова (от пересечения с улицей Свободы до Кремлевского Вала) — улица Кремлевский Вал — Соборная площадь — улица Петрова — проезд Речников — Окское шоссе — Ореховое озеро — Окское шоссе — обратно в Лесопарк.

Изменение маршрутов общественного транспорта:

Ряд автобусов и троллейбусов временно поменяют схемы движения:

Автобусы № 41М2, 46М3, 75М2 на участке от «Бассейна Классика» до «Цирка» пустят по улицам Кальной и Есенина (в обоих направлениях).

Автобус № 62М2 от остановки «Бассейн Классика» перенаправят на улицу Есенина.

Автобусы № 65М2, 66М2, 99М2 на отрезке от «Мясокомбината» до «Цирка» поедут по улицам Есенина и Ленина.

Автобус № 23 от «Мясокомбината» также проследует по Есенина и Ленина.

Автобус № 10 и троллейбус № 1 от остановки «Дом художника» направят по Первомайскому проспекту и улице Маяковского до площади Мичурина.

Троллейбусы № 3 и № 10 в обе стороны пустят по улице Есенина.

Помимо перекрытия движения, с 22:00 22 мая до 13:00 23 мая будет ограничена стоянка личного транспорта на всем протяжении трассы полумарафона.

Администрация города просит рязанцев заранее учитывать эти изменения при планировании поездок и выбирать пути объезда.