Рязанского предпринимателя оштрафовали за продажу ветпрепаратов без лицензии

Арбитражный суд Рязанской области привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за работу без лицензии в сфере обращения ветеринарных лекарств.

Как сообщили в суде, нарушение выявили сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям во время инспекционного визита. Проверка показала, что ИП Карпунин Д.Г. хранил и продавал препараты для ветеринарного применения без специального разрешения на фармацевтическую деятельность.

После этого в отношении предпринимателя составили протокол по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Материалы направили в Арбитражный суд Рязанской области.

Суд указал, что предприниматель не представил доказательств, которые могли бы объяснить отсутствие лицензии. Оснований признать нарушение малозначительным также не нашли. В решении отмечается, что подобная деятельность может угрожать жизни и здоровью животных.

Как выяснилось, нарушение предприниматель совершил впервые. Это обстоятельство суд учел при назначении наказания. В итоге ИП оштрафовали на 4 тысячи рублей.

Решение пока не вступило в законную силу.