Общество

ГК «Зелёный сад — наш дом» и музей‑заповедник С.А. Есенина высадили деревья на родине поэта

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На территории государственного музея‑заповедника С.А. Есенина прошло экологическое мероприятие. Сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» совместно с коллективом музея высадили 16 деревьев — 4 тополя и 12 берёз.

Акция стала данью памяти великому русскому поэту и вкладом в сохранение уникального ландшафта его малой родины. Саженцы подобраны с учётом местного климата и исторического облика места. Они станут частью живописного ансамбля, дополняя природную красоту села Константиново.

Особое символическое значение имеет посадка бальзамического тополя напротив дома родителей С.А. Есенина. Новое дерево высажено рядом с тополем, который был посажен самим поэтом. Молодой тополь — знак преемственности поколений и напоминание о неразрывной связи поэзии и природы, вдохновлявшей Сергея Есенина.

В мероприятии принял участие управляющий директор ГК «Зелёный сад — наш дом» Андрей Оришкевич вместе со своими детьми. Он подчеркнул:

«Дружба — великий дар. И чем она ценнее, тем ответственнее. Дружить с музеем Сергея Есенина — особый статус и одновременно обязанность для каждого сотрудника ГК «Зелёный сад — наш дом» — доказывать эту дружбу делами каждый день. Сегодня мы с командой озеленителей компании посадили тополь рядом с домом родителей Сергея Александровича. Для меня, моих детей и всех участников этого события — это в первую очередь честь. Честь прикоснуться к истокам русской поэзии, которая является душой нашей Родины. Благодарим музей‑заповедник С.А. Есенина за предоставленную возможность!»

Директор музея‑заповедника Вячеслав Журавлёв в ответном слове поблагодарил партнеров: 

«Сегодня, благодаря совместному честному труду добрых друзей, напротив знаменитого тополя, более 100 лет назад посаженного самим Сергеем Александровичем Есениным, появился новый. Также на территории появилась новая берёзовая роща. Государственный музей‑заповедник С.А. Есенина, который, безусловно, является главной точкой притяжения всего нашего региона, продолжает преображаться, и это большое дело, которое мы делаем вместе. Я хочу выразить огромную благодарность от себя лично и от всей команды музея нашим добрым друзьям — ГК «Зелёный сад — наш дом». Огромное спасибо, продолжаем развиваться вместе!»

ГК «Зеленый сад – наш дом» на протяжении многих лет имеет крепкую дружбу с государственным музеем-заповедником С.А. Есенина. Сотрудники регулярно посещают усадьбу со своими семьями, где для них работники музея проводят экскурсии; в сентябре 2025 года компания подарила музею цикл картин «Есенинские женщины»; в честь 130-летия поэта девелопер помогал с организацией масштабного праздника – предоставлял для жителей и гостей Рязанской области бесплатный трансфер до Константинова. ГК «Зелёный сад — наш дом» продолжит свою дружбу и сотрудничество с музеем-заповедником С.А. Есенина.

Предыдущая статья
15-летний подросток пострадал в ДТП с иномаркой в Рязанском районе
Следующая статья
Рязанского предпринимателя оштрафовали за продажу ветпрепаратов без лицензии

Популярные материалы

Общество

Рязанский телеканал показал репортаж от дома, в который влетел БПЛА

Рязанцы сделали недалеко от дома своеобразный мемориал, куда люди приносят цветы и игрушки. Вчера это место посетили губернатор Рязанской области Павел Малков и глава администрации Рязани Борис Ясинский.
Новости кино и ТВ

Директор рязанского музея нашёл невесту в эфире «Давай поженимся»

18 мая в эфире Первого канала вышел выпуск программы «Давай поженимся», героем которого стал Николай Медведков — 34-летний директор Дома-музея Константина Циолковского из села Ижевское Рязанской области.
Новости России

«АиФ»: следы Усольцевых ведут в Узбекистан

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, теоретически могла уехать...
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Новости России

Раскрыты детали убийства аниматоров из-за долгов на Кубани

В Краснодарском краевом суде во время прений прокурор Наталья...

Темы

Общество

Рязанского предпринимателя оштрафовали за продажу ветпрепаратов без лицензии

Арбитражный суд Рязанской области привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за работу без лицензии в сфере обращения ветеринарных лекарств. 
Происшествия

15-летний подросток пострадал в ДТП с иномаркой в Рязанском районе

Авария произошла днем 19 мая в поселке Листвянка Рязанского района. По предварительным данным, около 16:13 возле дома №11 по улице Прудной столкнулись автомобиль «Шевроле Круз» и мопед.
Новости кино и ТВ

НТВ продолжает работу над вторым сезоном остросюжетного детектив «Варяги»

По сюжету, Сергей Малахов, пытаясь скрыться от бывшего начальника полиции Сажина, попадает в курортный город Солегорье. Теперь у него новое имя и новые проблемы, которые вместе со старой командой ему предстоит решить. К своим ролям вернутся Дмитрий Паламарчук, Макар Запорожский и Павел Гайдученко.
Новости мира

Воздушная тревога объявлена в Литве, в воздухе истребители НАТО

Местные жители получили уведомления о красном уровне опасности, людям предложили пройти в укрытия. Также, по данным местных СМИ, в бомбоубежище ушли президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинене и председатель Сейма Йозас Олекас.
Новости России

Блогер, искавший Усольцевых в тайге, заявил, что они живы и поиски напрасны

Блогер Александр Андрюшенков, лично участвовавший в поисках семьи Усольцевых, заявил: семья могла намеренно инсценировать собственную гибель и сейчас скрывается в одном из крупных городов России.
Политика

Востоковед объяснил смысл поговорки, которой Путин начал встречу с Си Цзиньпином

19 мая Владимир Путин прибыл в Китай. На лётном поле — почётный караул, дети с флагами двух стран, у трапа — глава МИД Ван И, который лично проводил российского президента до автомобиля Aurus. Церемония была выстроена по всем правилам государственного приёма.
Культура и события

В Рязанской области зарегистрированы два региональных бренда

Два новых географических указания зарегистрированы в Рязанской области. Ими стали Вырковская игрушка и Касимовский ляваш. Всего в Рязанской области зарегистрированы 12 региональных брендов: восемь из них – изделия народно-художественных промыслов, четыре – продукты питания.
Происшествия

Участника группового разбойного нападения будут судить в Рязани

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего уроженца региона. Он обвиняется в соучастии в разбойном нападении группой лиц по предварительному сговору. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье