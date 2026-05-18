Каждую субботу рязанцы могут купить продукты напрямую у местных производителей, без торговых наценок и посредников. Ярмарки выходного дня проходят в областном центре по поручению губернатора Павла Малкова в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

16 мая пять городских площадок приняли 130 участников: фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. Рязанцы купили 3,5 т мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 3 т молока и молочных продуктов, столько же хлеба и выпечки. Помимо этого, разошлись 0,4 т живой рыбы, по тонне картофеля и овощей, 1,5 т яблок и груш, а также 0,1 т меда.

Следующая ярмарка состоится 23 мая. Площадки те же: у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «Европа» на улице Новоселов, у ТЦ «КИТ» на Станкозаводской, перед ЦНТИ на улице Крупской и на территории УРТ на Дзержинского.

Мероприятия организуют совместно региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия и министерство экономического развития области.