Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Стартовали съёмки масштабного сериала «Югославия»

Алексей Самохин
Начались съёмки масштабного сериала «Югославия», сочетающего геополитический триллер и шпионскую экшн-драму. Об этом сообщила пресс-служба НТВ. 

Это история о том, как локальный военный конфликт на Балканах обрушил старый мировой порядок, а также о людях, оказавшихся в ситуации, в которой правда стала оружием не меньшей силы, чем ракеты и автоматы. Обращение к этим событиям сегодня неслучайно: спустя более чем два десятилетия мир вновь переживает катастрофу невообразимых масштабов. Понимание, казалось бы, недавнего прошлого может помочь в осмыслении настоящего.

Производством сериала для Wink и НТВ занимаются «Всемирные русские студии», «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Режиссёром выступает Михаил Морсков, оператор-постановщик — Гайк Киракосян. Главные роли исполняют Василий Копейкин, Ника Здорик и Юрий Чурсин. В проекте также задействованы Игорь Гордин, Гела Месхи, Даниил Спиваковский и другие. Сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале НТВ.

Съёмки пройдут в несколько этапов. Первый блок стартовал в мае в Москве и Подмосковье. Создатели проекта делают ставку на редкие, сложные и необычные локации, чтобы воссоздать атмосферу Европы конца 1990-х и показать события югославского кризиса с максимальной исторической и визуальной достоверностью. 

Конец 1990-х. Пока НАТО готовит операцию против Югославии, офицер российской военной разведки Максим (Василий Копейкин) оказывается в центре опасной игры, в которой любая ошибка может стоить жизни, а доверять нельзя даже тем, кто находится рядом. За Максимом охотится хладнокровный, расчётливый и профессиональный офицер ЦРУ Нейтон Кроули (Юрий Чурсин). Чем ближе они подходят друг к другу, тем больше их противостояние превращается в личную дуэль, где на кону не просто успешное выполнение задания, а жизнь. На фоне стремительно надвигающейся войны Максим встречает белградскую журналистку Зорицу (Ника Здорик), у которой свои секреты и своя личная битва.

Это масштабный шпионский триллер о событиях, изменивших мир конца XX века. Белград, Брюссель, Косово, Москва, секретные переговоры мировых лидеров, спецоперации и предательства, за которыми стоит судьба и Югославии, и России. Это история о времени, когда геополитика окончательно перестала быть чем-то абстрактным. Героям невдомёк, что последствия их действий определят лицо всего ХХI века.

Михаил Морсков, режиссёр-постановщик: «Я глубоко увлечён историей и всегда стремился понять судьбы людей, стоящих за ключевыми историческими решениями. Для меня именно человек находится в центре любого события — его выборы, сомнения, ответственность. Поэтому тема Югославии для меня особенно важна. В своём проекте я хотел передать драматизм того, как история проходит через жизнь конкретного человека».

Василий Павлов, автор сценария и креативный продюсер: «Мы не просто рассказываем о событиях, связанных с югославским кризисом, наш сериал исследует несколько тем: природу власти, силу и влияние личности в мировой истории, цену, которую должен заплатить человек ради достижения цели. Наши герои стоят перед сложными этическими дилеммами, где нет правильных ответов, нет заранее гарантированных моральных оправданий их поступков. «Люди — разменные монеты в наших играх», — так говорит наш главный герой. Югославский кризис оказался лакмусовой бумажкой, каждый должен был выбирать, на чьей он стороне, кто прав, что есть правда. И лёгкого ответа не существует».

Юрий Сапронов, автор идеи и продюсер: «Жанр большого шпионского политического триллера в последние годы стал заметно реже появляться на экране, хотя потребность зрителя в масштабных, напряжённых и интеллектуально выстроенных историях по-прежнему высока. «Югославия» — не только сериал о разведке и геополитическом противостоянии. Это история о времени, последствия которого мир продолжает ощущать до сих пор. О людях, оказавшихся внутри исторического перелома, где каждое решение имеет свою цену. В центре всегда остаётся человек — его страх, выбор, любовь, предательство, попытка сохранить себя в мире, который буквально рушится на глазах. При всей серьёзности темы и документальности фактуры нам было важно сделать живой, эмоциональный и по-настоящему зрительский сериал — современный по ритму, напряжению и масштабу переживаний, способный увлечь самую разную аудиторию».

Василий Копейкин, исполнитель роли Максима: «Я очень рад стать частью такого масштабного проекта. Максим — многогранный герой, человек со сложным внутренним миром, которого интересно постепенно открывать и понимать вместе со зрителем. Несмотря на то, что внешне он кажется жёстким и закрытым, это живой человек со своими принципами, чувствами и переживаниями. Он проходит через тяжёлые испытания, но обстоятельства его не ломают. И, мне кажется, именно такие герои цепляют сильнее всего — потому что за большой историей стоит человек».

Ника Здорик, исполнительница роли Зорицы: «Сейчас я работаю над акцентом, потому что играю сербку, и это для меня действительно новый вызов и очень сложная роль. Ради проекта я месяц тренировалась и приводила себя в физическую форму — в фильме очень много трюков. Надеюсь, у нас получится энергичная и красивая история. И, конечно, я не могу не отметить, что сыграть в таком масштабном шпионском триллере — моя давняя мечта».

Юрий Чурсин, исполнитель роли Нейтона: «Давно хотел сняться в шпионской картине. И, конечно, большое счастье вместе с такой командой воплощать образ, который рождается прямо на площадке. Это огромное творческое удовольствие».

