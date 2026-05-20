Изображение от ededchechine на Freepik
Новости России

Аналитик Голубовский призвал россиян срочно покупать импортную технику и автомобили

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Падение курса доллара до 70 рублей может оказаться временным, поэтому россиянам стоит поторопиться с крупными покупками. Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский советует не откладывать приобретение импортной техники, автомобилей и стройматериалов.

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский заявил, что нынешнее снижение курса доллара выгодно для покупки зарубежных товаров. По его словам, россиянам стоит воспользоваться моментом и приобрести то, что долго откладывалось.

В беседе с «Абзацем» эксперт пояснил, что большинство брокерских домов прогнозируют дальнейший рост американской валюты к концу года. Текущий курс около 70 рублей он назвал временным явлением.

Голубовский также обратил внимание на ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, после сокращения запасов нефти рынок может столкнуться со второй волной роста цен на сырье. Это повлияет на стоимость перевозок и доставки товаров.

Эксперт считает, что в первую очередь россиянам стоит обратить внимание на импортную бытовую технику, строительные материалы и запчасти для иностранных автомобилей.

«Если откладывали покупку бытовой техники, идите покупайте. Хороший ремонт хотели сделать с качественными материалами импортными? Делайте», — отметил аналитик. — Если импортный автомобиль хотели купить, приобретайте. Правда, на мой взгляд, автомобиль вообще стал роскошью со всеми этими утильсборами», – сказал Голубовский.

Дополнительное давление на цены окажет новая инфляционная волна, избежать которой не получится.

Предыдущая статья
В Рязани суд обязал выплатить 1 млн рублей раненому участнику СВО

Популярные материалы

Общество

Рязанский телеканал показал репортаж от дома, в который влетел БПЛА

Рязанцы сделали недалеко от дома своеобразный мемориал, куда люди приносят цветы и игрушки. Вчера это место посетили губернатор Рязанской области Павел Малков и глава администрации Рязани Борис Ясинский.
Новости кино и ТВ

Директор рязанского музея нашёл невесту в эфире «Давай поженимся»

18 мая в эфире Первого канала вышел выпуск программы «Давай поженимся», героем которого стал Николай Медведков — 34-летний директор Дома-музея Константина Циолковского из села Ижевское Рязанской области.
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Новости России

«АиФ»: следы Усольцевых ведут в Узбекистан

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, теоретически могла уехать...
Новости России

Раскрыты детали убийства аниматоров из-за долгов на Кубани

В Краснодарском краевом суде во время прений прокурор Наталья...

Темы

Политика

Генерал Попов объяснил, зачем Россия начала ядерные учения

Совместные ядерные учения России и Белоруссии, а также визит Владимира Путина в Китай заставили страны НАТО нервничать. Военный эксперт Владимир Попов считает, что в Прибалтике уже поняли: Москва готова жестко отвечать на угрозы и атаки дронов.
Общество

В Рязанской области утвердили порядок выплат пострадавшим при терактах

Документ определяет, кто сможет получить помощь и в каком размере. Выплаты положены семьям погибших, раненым, а также гражданам и предпринимателям, потерявшим имущество.
Общество

Диетолог предупредила об опасности немытой клубники

По словам специалиста, сами паразиты не проникают внутрь плодов, однако яйца гельминтов могут оставаться на поверхности ягод. Они попадают туда через загрязненную почву, воду, немытые руки или инвентарь во время сбора урожая.
Новости кино и ТВ

Светлана Смирнова-Марцинкевич сыграет следователя в сериале «В поле зрения»

По сюжету майор полиции и следователь Следственного комитета Ксения Измайлова расследует преступления в провинциальном Покровске. Героиня умеет замечать детали, которые ускользают от других, а главным помощником для нее становится оперативник Фёдор Камчатов. Из-за конфликтов с руководством он так и не получил повышение по службе.
Новости Касимова

Подрядчика строительства школы в Касимове оштрафовали на 300 тысяч рублей после обрушения 

Арбитражный суд Рязанской области оштрафовал ООО «Термис» на 300 тысяч рублей за нарушения при строительстве школы на 960 мест в Касимове. Речь идет об объекте, где в январе 2026 года произошло обрушение несущих конструкций покрытия.
Общество

Рязанского предпринимателя оштрафовали за продажу ветпрепаратов без лицензии

Арбитражный суд Рязанской области привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за работу без лицензии в сфере обращения ветеринарных лекарств. 
Общество

ГК «Зелёный сад — наш дом» и музей‑заповедник С.А. Есенина высадили деревья на родине поэта

На территории государственного музея‑заповедника С.А. Есенина прошло экологическое мероприятие....
Происшествия

15-летний подросток пострадал в ДТП с иномаркой в Рязанском районе

Авария произошла днем 19 мая в поселке Листвянка Рязанского района. По предварительным данным, около 16:13 возле дома №11 по улице Прудной столкнулись автомобиль «Шевроле Круз» и мопед.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье