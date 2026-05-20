Падение курса доллара до 70 рублей может оказаться временным, поэтому россиянам стоит поторопиться с крупными покупками. Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский советует не откладывать приобретение импортной техники, автомобилей и стройматериалов.

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский заявил, что нынешнее снижение курса доллара выгодно для покупки зарубежных товаров. По его словам, россиянам стоит воспользоваться моментом и приобрести то, что долго откладывалось.

В беседе с «Абзацем» эксперт пояснил, что большинство брокерских домов прогнозируют дальнейший рост американской валюты к концу года. Текущий курс около 70 рублей он назвал временным явлением.

Голубовский также обратил внимание на ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, после сокращения запасов нефти рынок может столкнуться со второй волной роста цен на сырье. Это повлияет на стоимость перевозок и доставки товаров.

Эксперт считает, что в первую очередь россиянам стоит обратить внимание на импортную бытовую технику, строительные материалы и запчасти для иностранных автомобилей.

«Если откладывали покупку бытовой техники, идите покупайте. Хороший ремонт хотели сделать с качественными материалами импортными? Делайте», — отметил аналитик. — Если импортный автомобиль хотели купить, приобретайте. Правда, на мой взгляд, автомобиль вообще стал роскошью со всеми этими утильсборами», – сказал Голубовский.

Дополнительное давление на цены окажет новая инфляционная волна, избежать которой не получится.