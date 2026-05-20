ПВО уничтожила за ночь 273 украинских беспилотника над Россией

Средства ПВО за ночь с 19 на 20 мая уничтожили 273 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, дроны самолетного типа перехватили в период с 20:00 19 мая до 07:00 20 мая. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Волгоградская, Калужская, Курская, Липецкая, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Тульская области.

Кроме того, беспилотники сбили над Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Минобороны уточнило, что все аппараты уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.