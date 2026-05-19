В России начались лётные испытания двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д. Новая машина сможет не только готовить пилотов, но и управлять смешанными группами пилотируемой и беспилотной авиации — сразу в бою.

Шеф-пилот ОКБ Сухого, Герой России Сергей Богдан впервые поднял двухместный Су-57Д в небо. Вылет прошёл штатно, все пункты полётного задания выполнены. Об этом сообщает сайт ОАК.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил: самолёт создан по инициативе самих авиастроителей. Помимо боевых характеристик, унаследованных от базового Су-57, машина получила функционал учебно-боевого самолёта и платформы боевого управления.

В Ростехе объяснили военную логику решения. Двухместный вариант позволит организовывать и координировать действия смешанных групп, в которых пилотируемые самолёты работают вместе с беспилотниками в едином информационно-управляющем пространстве. Это качественно новый уровень тактического взаимодействия в воздухе.

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха не скрывает экспортных амбиций. По его словам, двухместная версия серьёзно усилит позиции Су-57 на зарубежных рынках. Машина и без того входит в число самых передовых авиационных комплексов пятого поколения, а расширение функционала делает её ещё привлекательнее для потенциальных покупателей.

Базовый Су-57 изначально проектировался как универсальный боевой комплекс. Он бьёт по воздушным, наземным и морским целям, работает круглосуточно, в сложных метеоусловиях и при активном радиоэлектронном подавлении. Малая радарная заметность позволяет ему действовать даже в зонах прикрытия современными зенитными ракетными системами.