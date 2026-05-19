Фото: https://uacrussia.ru/ru/
Новости России

Россия начала испытания истребителя пятого поколения нового формата Су-57Д

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В России начались лётные испытания двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д. Новая машина сможет не только готовить пилотов, но и управлять смешанными группами пилотируемой и беспилотной авиации — сразу в бою.

Шеф-пилот ОКБ Сухого, Герой России Сергей Богдан впервые поднял двухместный Су-57Д в небо. Вылет прошёл штатно, все пункты полётного задания выполнены. Об этом сообщает сайт ОАК.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил: самолёт создан по инициативе самих авиастроителей. Помимо боевых характеристик, унаследованных от базового Су-57, машина получила функционал учебно-боевого самолёта и платформы боевого управления.

В Ростехе объяснили военную логику решения. Двухместный вариант позволит организовывать и координировать действия смешанных групп, в которых пилотируемые самолёты работают вместе с беспилотниками в едином информационно-управляющем пространстве. Это качественно новый уровень тактического взаимодействия в воздухе.

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха не скрывает экспортных амбиций. По его словам, двухместная версия серьёзно усилит позиции Су-57 на зарубежных рынках. Машина и без того входит в число самых передовых авиационных комплексов пятого поколения, а расширение функционала делает её ещё привлекательнее для потенциальных покупателей.

Базовый Су-57 изначально проектировался как универсальный боевой комплекс. Он бьёт по воздушным, наземным и морским целям, работает круглосуточно, в сложных метеоусловиях и при активном радиоэлектронном подавлении. Малая радарная заметность позволяет ему действовать даже в зонах прикрытия современными зенитными ракетными системами.

Предыдущая статья
В Рязани суд продлил арест журналиста Комарова еще на два месяца
Следующая статья
ДТП произошло на улице Октябрьской в Рязани

Популярные материалы

Новости России

Военкор объяснил, как дроны ВСУ обходили ПВО при ударе по Москве

Военкор Дмитрий Стешин разобрал схему атаки дронов ВСУ на Москву: заход с запада, накопление в воздухе и удар по цели через «серые» частоты, невидимые для стандартного РЭБ.
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Политика

«Искандеры» и «Герани» атаковали Украину сегодня ночью

Ночью 18 мая ВС РФ нанесли массированный удар по нескольким городам Украины. В Одессе горит порт, в Днепре взорвался склад фейерверков. Под атакой оказались также Винница, Хмельницкая и Ровненская области.
Новости России

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала об угрозах и преследованиях

Российская певица Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря хиту «Матушка-земля», после выступлений перед участниками СВО попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» и почётный список личных врагов Владимира Зеленского.
Новости России

Коц рассказал о роли Маска в атаке на Москву: воюет против России уже давно

ВСУ при массированном налете дронов на столицу и Подмосковье...

Темы

Происшествия

ДТП произошло на улице Октябрьской в Рязани

На снимках видно, что столкнулись два легковых автомобиля, машины получили серьёзные механические повреждения. 
Происшествия

В Рязани суд продлил арест журналиста Комарова еще на два месяца

Суд изучил представленные материалы и удовлетворил ходатайство следствия. Комарова оставили под стражей ещё на два месяца — до 21 июля 2026 года включительно.
Общество

В Рязани отключат горячую воду из-за работ на Дягилевской ТЭЦ

На станции проверят на прочность и плотность участок магистральных трубопроводов, проходящих по территории ТЭЦ до магистрального коллектора. Кроме того, специалисты отремонтируют запорную арматуру на трубопроводах сетевой воды большого диаметра.
Новости России

Великобритания сняла часть ограничений на топливо из российской нефти

Документ предусматривает исключения из действующих санкционных ограничений. Новые правила вступят в силу 20 мая и будут действовать бессрочно.
Новости России

«Дзен» задумался о выплатах СМИ за использование новостей в ИИ-сервисе

Речь идёт о механизме, при котором генеративные ИИ-сервисы смогут использовать новостной контент только с вознаграждением для медиа.
Общество

Семейная выплата, пенсии и льготы для бойцов: что изменится для россиян уже с июня

Госдума за одно заседание приняла три закона о поддержке ветеранов и закон о сверхурочной работе. Миллионы семей смогут получить выплаты уже с июня, а участники СВО — новые права на льготы и землю.
Общество

Электроснабжение в центре Рязани восстановлено

Сбой произошёл во вторник, 19 мая, в 12:58. Из-за технологического нарушения без света остались жители сразу нескольких центральных улиц города.
Спорт

Павел Малков: В Рязани появится беговой центр

Беговой центр станет частью большого маршрута «Рязань пешеходная» и откроется уже в этом году

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье