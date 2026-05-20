Онколог с 17-летним стажем назвал продукт, который видел в рационе 80% пациентов с раком

Онколог с 17-летним стажем заявил: у 80% его пациентов с раком кишечника в меню регулярно были сосиски и колбаса. ВОЗ официально признаёт такое мясо канцерогеном первой группы.

Британское издание LADbible опубликовало признание онколога Тима Титутана. Врач 17 лет оперировал пациентов с колоректальным раком и за это время заметил тревожную закономерность.

После каждой операции он разговаривал с родственниками больных. Спрашивал об одном: что человек ел регулярно. Ответ повторялся с пугающей частотой. Примерно у 80% пациентов в рационе постоянно присутствовали сосиски, хот-доги, бекон, салями и другая переработанная мясная продукция.

Канцероген первой группы

Всемирная организация здравоохранения официально отнесла переработанное мясо к канцерогенам первой группы. Это не просто осторожное предупреждение — в ту же категорию входят табак и асбест. Речь идёт именно о копчёных, солёных и химически обработанных продуктах: колбасах, беконе, ветчине, паштетах.

Врач объяснил механизм вреда. При копчении и засолке в мясе образуются соединения NOC и PAH. Эти вещества способны напрямую повреждать клетки кишечника. Не ослаблять иммунитет, не создавать «неблагоприятный фон» — а именно повреждать клетки.

Цифры конкретны: употребление всего 50 граммов переработанного мяса в день повышает риск колоректального рака на 18%. Это примерно две небольшие сосиски или несколько ломтиков бекона.

Рак молодеет и маскируется

Отдельная проблема — возраст пациентов. Рак кишечника всё чаще диагностируют у молодых людей, хотя раньше считался болезнью пожилых. При этом симптомы легко спутать с чем-то обыденным: синдромом раздражённого кишечника, гастритом, обычным расстройством пищеварения. Именно поэтому многие обращаются к врачу слишком поздно.

Онкологи называют пять главных сигналов, которые нельзя игнорировать: кровь в стуле, изменения в работе кишечника, боли в животе, необъяснимая потеря веса и хроническая усталость. Если хотя бы два из этих признаков присутствуют дольше нескольких недель — это повод идти к врачу, не откладывая. Об этом пишет «МК».