Россельхознадзор закрыл ввоз цветов из Армении с 22 мая

Россельхознадзор с 22 мая 2026 года вводит временный запрет на ввоз цветочной продукции из Армении. Под ограничения попадают все цветы армянского происхождения и отправления — вплоть до завершения инспекции местных тепличных хозяйств и полного анализа её результатов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом стала неутешительная статистика. При ввозе 96,2 млн штук цветочной продукции ведомство зафиксировало 135 случаев выявления карантинных объектов, запрещённых на территории ЕАЭС. Это 77% от всех подобных нарушений за весь 2025 год. Цифра говорит сама за себя.

Примечательно, что Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении предоставил гарантии качества поставок. Однако нарушения продолжились даже после этого. Российская сторона сочла такую ситуацию недопустимой.

Официальная цель ограничений — защита фитосанитарного благополучия страны и сохранение её экспортного потенциала. Ввоз возобновят после того, как инспекция теплиц будет завершена и её итоги проанализированы.