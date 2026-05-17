«Царьград»: Кремль дал два сигнала и вынес один приговор

Белгородскую и Брянскую области возглавили генерал и бывший руководитель правительства ЛНР. Кремль жёстко сменил правила игры на приграничных территориях — и это касается каждого. Об этом пишет «Царьград».

Вячеслав Гладков и Александр Богомаз ушли в отставку почти одновременно. Белгородскую область возглавил генерал-майор Александр Шуваев, Брянскую — Егор Ковальчук, прежде руководивший правительством ЛНР. Такой синхронности в отставках и назначениях не было давно.

По мнению журналиста «Царьграда» Владимира Головашина, это не случайность. Два назначения он расценивает как два жёстких сигнала Кремля: правила меняются, старые методы управления в зоне боевых действий больше не работают. Система приграничного управления переводится на постоянные боевые рельсы. Фактически Белгородская область получает «военно-гражданскую администрацию».

Откаты на фортификациях и терпение Москвы

За отставками стоит не только стратегия. Есть и конкретные уголовные дела.

В прошлом году силовики задержали замглавы Белгородской области Рустэма Зайнуллина: его обвинили в хищении 251 миллиона рублей, выделенных на строительство укреплений. Деньги уходили на закупку брака по завышенным ценам, исполнители получали откаты. Второй заместитель, Владимир Базаров, попался на краже средств, предназначенных для восстановления жилья. По делу о строительстве укреплений проходят более десяти человек. Общий ущерб превысил миллиард рублей, пишет автор статьи.

В Брянской области картина не лучше. Трое замов Богомаза стали фигурантами уголовных дел в 2025–2026 годах. Вскрылась схема, по которой региональный бюджет терял миллиарды на тех же фортификациях.

«После такого любой губернатор теряет право на доверие, даже если лично не брал копейки», — говорит Головашин.

Ротация или списание

Писатель Сергей Доровских смотрит на произошедшее иначе. По его словам, главы приграничных регионов заслуживают уважения: никто из губернаторов за последние десятилетия не решал задач такого масштаба. Гладков, по словам Доровских, впервые ушёл в отпуск буквально незадолго до отставки. Версия об износе и здоровье, по мнению писателя, вполне правдоподобна. Ротация в прифронтовых регионах, считает он, необходима и своевременна.

Политический обозреватель Алексей Ульянов согласен: смена глав регионов — нормальная практика. Как Кремль оценивает бывших губернаторов, станет ясно позже, когда обозначатся их карьерные пути. Тех же, кто пытается представить происходящее как устранение «хороших людей», Ульянов призывает рассматривать критически: по его словам, это попытка дискредитировать решения первого лица государства. Он вспоминает знаменитый вопрос Милюкова 1916 года: глупость или измена?

Суть произошедшего проста. Если в регион присылают генерала или человека из руководства ЛНР, игры в «управляемую оппозицию» и увод бюджетов закончились. Рождается новая губернаторская вертикаль: жёсткая, военизированная, нетерпимая к коррупции. Какой она окажется на практике — покажет время.

Ну а теперь о двух сигналах, которые, по мнению «Царьграда», даёт власть.

То, что Кремль сменил менеджеров по выживанию на военных администраторов, — это сигнал Западу и всем нам о том, что война продлится долго.

Второй сигнал из Кремля: «Старым схемам — нет». И касается он чиновников, любящих прихватить чужое.