Полковник запаса Анатолий Матвийчук в интервью «Ленте.ру» рассказал, как именно сейчас противодействуют украинским дронам в приграничных районах.

В приграничье развёрнуты выносные пункты воздушного наблюдения. Их операторы работают сразу с несколькими типами оружия. Специализированные антидроновые ружья соседствуют с обычными дробовиками — те стреляют дробью с шрапнельным рассеиванием, создавая широкое поражающее облако. Этого достаточно, чтобы вывести небольшой беспилотник из строя.

Отметим, говоря о ружьях, Матвийчук, скорее всего, не имел в виду беспилотные летательные аппараты, которыми ВСУ атаковали Рязань и Москву. Речь идёт о дронах, которые массово применяются на фронте и в ближайшем тылу.

Параллельно применяются двуствольные и четырёхствольные пулемёты Калашникова, в том числе танковые модификации с электроспуском. Плотный огонь на малых высотах закрывает те углы, куда специализированное оружие не дотягивается.

Огневые средства это не единственный рубеж. Радиотехническая разведка фиксирует беспилотники ещё на подлёте. Дальше в работу включаются системы радиоэлектронного подавления. Они создают помехи в каналах управления дроном, отключают навигацию и глушат силовые установки. Беспилотник теряет ориентацию и падает, так и не дойдя до цели.

Отдельная история с защитой стационарных объектов. Многие российские предприятия, включая нефтеперерабатывающие заводы и автозаправки, натянули над собой специальные сети. Принцип прост: дрон физически не может добраться до цели и взрывается прямо над сетью, не причиняя серьёзного ущерба.