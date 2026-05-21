Адреса отключения воды в Рязани 21 мая назвал Водоканал

Рязанский Водоканал предупреждает: 21 мая 2026 года в городе пройдут плановые отключения холодной воды. Работы запланированы на период с 09:00 до 17:00. Под ограничения попадают сразу несколько районов.

Дядьково: новые жилые кварталы без воды

Больше всего адресов сосредоточено в микрорайоне Грачи (Дядьково). Отключение затронет крупные жилые комплексы.

В ЖК «Вива» воды не будет в домах 56, 56 к. 1, 58, 58А, 58 к. 1, 60, 62, 62 к. 1, 64, 64 к. 1, 66.

ЖК «Радужный» попадает под отключение по нечётной стороне: дома с 61 по 93 корп. 13. Полный список: 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89–89 к. 6, 91–91 к. 9, 93–93 к. 13.

В ЖК «Окские просторы» отключение затронет дома 1–6 по улице Малиновой. Без воды также останутся жители Лесного, Радужного, Дядьковского и Вишнёвого переулков.

Центр города: три адреса

Второй блок отключений касается более компактного списка адресов. Без холодной воды с 09:00 до 17:00 окажутся:

улица Грибоедова, дом 18;

улица Есенина, дом 22;

улица Затинная, дома 9 и 11.

Улицы Гоголя и Чернышевского

Третий участок работ охватывает улицы Гоголя и Чернышевского. Отключение предусмотрено для домов 3, 3а и 5 по улице Гоголя. В доме 5 расположена детская музыкальная школа №5 имени В. Ф. Бобылева. Без воды также останется дом 6а на улице Чернышевского.

Во всех случаях подача воды должна возобновиться к 17:00.