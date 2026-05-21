Два автомобиля сгорели за сутки в Рязанской области

За минувшие сутки в Рязанской области сгорели два автомобиля. Об этом говорится в сводке регионального ГУ МЧС России.

20 мая в 00:21 поступило сообщение о загорании автомобиля в городе Рязани. Точный адрес места происшествия в сводке не указан. В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

В 09:43 поступило сообщение о загорании автомобиля в городе Рыбное. В тушении участвовали 4 человек, 2 единицы техники. Пожар потушен на площади 1 квадратный метр.