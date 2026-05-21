22 мая Лыбедский бульвар в Рязани превратится в гастрономическую площадку. Центр развития креативных индустрий совместно с брендом «Резиденция вкуса» проведёт фестиваль уличной еды в рамках одного из финальных дней Фестиваля ГТО.

Старт в 17:00, у малой сцены — в районе круга вблизи улицы Мюнстерской. Возрастное ограничение: 0+.

Что будет на фестивале

Гостей ждут мастер-классы по приготовлению бургеров и хот-догов — можно не просто поесть, но и самому встать к разделочной доске. Отдельно будут угощать домашними пирожками.

Полноценная дегустация развернётся на площадке фудтраков СТАНЦИЯ. Всего их пять, у каждого своя специализация: Русская, Риса, Мяса, Рыбы и Жар. Попробовать всё за один вечер — вполне реально.

Параллельно пройдёт развлекательная программа. Скучать точно не придётся.

Организаторы настоятельно рекомендуют взять с собой средства от насекомых. О том, когда закончится нашествие комаров в Рязани, мы уже писали подробно.