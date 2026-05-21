Депутат Виталий Милонов публично раскритиковал томских чиновников за запрет иностранных надписей на одежде школьников. По его словам, это уже было в 80-х, и тогда над этим смеялись.

«Иностранная надпись на майке не делает ребёнка врагом Родины»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов раскритиковал власти Томской области, которые запретили школьникам носить одежду с иностранными надписями. Политик назвал это издевательством над детьми и призвал чиновников не повторять ошибок советского прошлого.

В разговоре с Осторожно Media Милонов провёл чёткую границу. Школьная форма — другое дело: здесь строгость уместна. Но когда дело касается повседневной одежды, депутат не понимает, чем так опасна надпись на футболке. «Почему иностранная надпись вам так сильно помешает?» — задал он риторический вопрос томским чиновникам.

Милонов напомнил авторам запрета об их собственной молодости. По его словам, именно они в позднесоветские годы высмеивали аналогичные ограничения и называли их глупыми. «Вот же дурацкие распоряжения! Ну что ж мы повторяем дурацкий путь?» — процитировал депутат тогдашние настроения, явно адресуя слова нынешним чиновникам. Вывод прямой: не стоит становиться посмешищем.

Отдельно Милонов уточнил: речь не о вульгарных или матерных надписях. Их он не одобряет. Но иностранные слова на одежде никакого отношения к любви к Родине не имеют. Депутат призвал не втягивать детей в политику и дать им возможность вырасти «прекрасными патриотичными людьми» без лишних запретов.