Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что министерство юстиции должно вмешаться в историю с эзотерикой и популярным телешоу «Битва экстрасенсов». В разговоре с NEWS.ru он заявил, что и сама эзотерика, и съемки программы должны быть признаны экстремистской деятельностью. По его версии, речь идет не о безобидных развлечениях, а о явлении, которое он прямо называет экстремизмом.

По словам Милонова, главный парадокс в том, что «Битва экстрасенсов» до сих пор выходит в эфир и чувствует себя уверенно. Причину он видит в том, что проект до сих пор собирает хорошую аудиторию, но это публика «с низким уровнем образования». Депутат уверен, что именно на такой зрительский слой рассчитан подобный контент.

Реклама

Милонов жестко высказался о самом формате программы. Он назвал происходящее в кадре «низкосортным контентом» и постановками, которые, тем не менее, многим кажутся «интересными и увлекательными». При этом он довольно грубо охарактеризовал часть зрителей, заявив, что шоу особенно цепляет людей «с низкой социальной ответственностью» и слабой образовательной базой.

В то же время депутат признает, что у телеканала формально есть прикрытие в виде закона. Вещатель не нарушает действующее законодательство, и именно это позволяет проекту оставаться в эфире. Претензии у него не к букве закона, а к содержанию и моральной стороне: Милонов уверен, что такие программы нарушают этические нормы, даже если юридически все выверено.

- Новости партнёров - Новости СМИ2

В этой связи он считает, что Минюст должен сделать следующий шаг. Депутат предлагает ведомству «выйти с инициативой» и, опираясь на позицию науки, признать эзотерику экстремистским направлением. В его логике это не образное сравнение, а реальная квалификация: Милонов утверждает, что эзотерика — это и есть экстремизм, пусть и в специфической форме.

Свою позицию он подкрепляет сравнением подобных телешоу с религиозными сектами. По мнению депутата, и те, и другие деструктивно влияют на людей, которые оказываются под их воздействием. Такая «картинка» на экране способна сбивать зрителей с критического восприятия реальности и подменять рациональное мышление верой в постановочные «чудеса».

Милонов считает, что к подобным программам нужно относиться максимально осторожно. Он настаивает: зрителю необходимо включать критическое мышление и не верить на слово тому, что показывают в подобных шоу. Если государство и общество не отреагируют, влияние такого контента на людей будет только усиливаться.