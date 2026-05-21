Фото: Изображение от freepik
Общество

Четыре квартиры в Рязани могут уйти городу, у родственников осталось 30 дней 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Администрация Рязани намерена оформить в муниципальную собственность четыре жилых помещения, чьи владельцы умерли, а наследники не объявились. На то, чтобы заявить о своих правах, у родственников есть ровно 30 дней.

Городские власти Рязани опубликовали официальное извещение: четыре жилых помещения готовятся перейти в собственность муниципалитета как выморочное имущество. Это происходит, когда владелец умирает, а наследники так и не появляются.

В списке четыре объекта. Две трети доли в квартире 30 на Татарской улице, дом 14, принадлежали Нине Ивановне Соколиной, скончавшейся ещё в июне 2014 года. Жилое помещение Ж1 в доме 1а по улице Строителей (квартира 12) было в собственности Светланы Александровны Виноградовой, умершей в апреле 2023-го. Квартира 97 в доме 22, корпус 1, по улице Бирюзова принадлежала Софии Адамовне Дёминой, которая ушла из жизни в апреле 2024 года. Наконец, квартира 55 в доме 21, корпус 3, на Касимовском шоссе числилась за Василием Анатольевичем Безносом, умершим в мае 2023-го.

Если вы являетесь наследником кого-либо из перечисленных людей или располагаете сведениями о родственниках умерших, необходимо обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Адрес: улица Пожалостина, дом 27, кабинеты №3 и №1. Телефоны для связи: 25-85-69 и 27-35-76.

Срок обращения ограничен: 30 дней с момента публикации извещения в газете «Рязанские ведомости» от 20 мая 2026 года. После истечения этого срока имущество будет оформлено в собственность муниципального образования город Рязань.

Предыдущая статья
Главарь банды чёрных риелторов с Кубани погиб на СВО — SHOT
Следующая статья
Электричество в п. Соколовка в Рязани восстанавливали более 18 часов 

Популярные материалы

Общество

Рязанский телеканал показал репортаж от дома, в который влетел БПЛА

Рязанцы сделали недалеко от дома своеобразный мемориал, куда люди приносят цветы и игрушки. Вчера это место посетили губернатор Рязанской области Павел Малков и глава администрации Рязани Борис Ясинский.
Медицина

SHOT: «Болезнь поцелуев» атакует зумеров

В России фиксируют до 80 случаев мононуклеоза на 100 тысяч человек, и теперь болезнь всё чаще выбирает жертв среди школьников и студентов. Поцелуй, общая кружка или чужая зубная щётка — достаточно секунды контакта.
Интересное

Праздник, который трудно понять: в чём настоящий смысл Вознесения Господня

В четверг 21 мая 2026 года православная Церковь отмечает Вознесение Господне — один из двенадцати главных праздников церковного года. Ровно через сорок дней после Пасхи верующие вспоминают событие, завершившее земной путь воскресшего Христа.
Новости России

Блогер, искавший Усольцевых в тайге, заявил, что они живы и поиски напрасны

Блогер Александр Андрюшенков, лично участвовавший в поисках семьи Усольцевых, заявил: семья могла намеренно инсценировать собственную гибель и сейчас скрывается в одном из крупных городов России.
Новости России

Другая семья Усольцева озвучила свою версию трагедии

Проживающие в США родственники Сергея Усольцева, пропавшего вместе с...

Темы

Экономика и бизнес

В Рязани осужденные будут шить спецодежду для Водоканала

МП «Водоканал города Рязани» планирует наладить сотрудничество с исправительными колониями региона. Спецодежду для работников предприятия могут начать шить осужденные на производственных площадках УФСИН. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН РФ. 
Политика

Что происходило ночью над Украиной: атаки по ВСУ и мистические молнии в Киеве

Особенно обсуждаемой стала ситуация в Киеве, где гигантские молнии били по высоткам. В местных соцсетях пользователи сравнивали происходящее с «местью богов» и публиковали кадры вспышек над городом.
Новости кино и ТВ

T-killah рассказал, как съемки шоу «Мастер игры» изменили его взгляды

Как отметил музыкант, реальность на проекте оказалась намного жестче ожиданий. Уже спустя короткое время участники перестали воспринимать происходящее как шоу.
Новости России

Мужчина и женщина погибли на пожаре в Лобне, их дочери в больнице

Сегодня в Лобне произошёл пожар в доме №8 на улице Калинина. Обстоятельства возгорания устанавливаются. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Новости России

Mash: Миллиардер Михаил Смирнов погиб в ДТП на мотоцикле 

По данным полиции, байкер не справился с управлением. Мужчина получил смертельные травмы и умер до приезда врачей.
Политика

Милонов напомнил чиновникам, как они сами смеялись над такими запретами в 80-х

Депутат Виталий Милонов публично раскритиковал томских чиновников за запрет иностранных надписей на одежде школьников. По его словам, это уже было в 80-х, и тогда над этим смеялись.
Медицина

SHOT: «Болезнь поцелуев» атакует зумеров

В России фиксируют до 80 случаев мононуклеоза на 100 тысяч человек, и теперь болезнь всё чаще выбирает жертв среди школьников и студентов. Поцелуй, общая кружка или чужая зубная щётка — достаточно секунды контакта.
Происшествия

Три дома горели в Рязанской области 20 мая

За минувшие сутки в Рязанской области произошло три пожара в жилых домах. Об этом говорится в сводке регионального ГУ МЧС России. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье