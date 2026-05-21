Четыре квартиры в Рязани могут уйти городу, у родственников осталось 30 дней 

Городские власти Рязани опубликовали официальное извещение: четыре жилых помещения готовятся перейти в собственность муниципалитета как выморочное имущество. Это происходит, когда владелец умирает, а наследники так и не появляются.

В списке четыре объекта. Две трети доли в квартире 30 на Татарской улице, дом 14, принадлежали Нине Ивановне Соколиной, скончавшейся ещё в июне 2014 года. Жилое помещение Ж1 в доме 1а по улице Строителей (квартира 12) было в собственности Светланы Александровны Виноградовой, умершей в апреле 2023-го. Квартира 97 в доме 22, корпус 1, по улице Бирюзова принадлежала Софии Адамовне Дёминой, которая ушла из жизни в апреле 2024 года. Наконец, квартира 55 в доме 21, корпус 3, на Касимовском шоссе числилась за Василием Анатольевичем Безносом, умершим в мае 2023-го.

Если вы являетесь наследником кого-либо из перечисленных людей или располагаете сведениями о родственниках умерших, необходимо обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Адрес: улица Пожалостина, дом 27, кабинеты №3 и №1. Телефоны для связи: 25-85-69 и 27-35-76.

Срок обращения ограничен: 30 дней с момента публикации извещения в газете «Рязанские ведомости» от 20 мая 2026 года. После истечения этого срока имущество будет оформлено в собственность муниципального образования город Рязань.