Пропавшая в Тульской области 3-летняя девочка найдена живой. Фото: СК РФ
Новости России

Пропавшую тульскую девочку нашли благодаря счастливому случаю

Никита Рязанцев
Трехлетняя девочка, которая пропала в среду в поселке Дубна Тульской области, отозвалась на зов, рассказал «КП» следователь, вынесший ее из леса на руках.

Ребенка удалось найти накануне. Девочка исчезла, когда гуляла возле дома, а ее мама отвлеклась. В лесополосе в двух километрах от дома обнаружили ее беговел. В поисках участвовали более 250 человек.

«Ее кричали. И она услышала. Ее нашли следователи и волонтеры», — пояснили в региональном управлении СК.

Сейчас ведомство детально разбирается в случившемся.

Участники поисков также рассказали, что девочка ночью спала, поэтому не слышала, что ее зовут.

