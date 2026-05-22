Пропавшую тульскую девочку нашли благодаря счастливому случаю

Трехлетняя девочка, которая пропала в среду в поселке Дубна Тульской области, отозвалась на зов, рассказал «КП» следователь, вынесший ее из леса на руках.

Ребенка удалось найти накануне. Девочка исчезла, когда гуляла возле дома, а ее мама отвлеклась. В лесополосе в двух километрах от дома обнаружили ее беговел. В поисках участвовали более 250 человек.

«Ее кричали. И она услышала. Ее нашли следователи и волонтеры», — пояснили в региональном управлении СК.

Сейчас ведомство детально разбирается в случившемся.

Участники поисков также рассказали, что девочка ночью спала, поэтому не слышала, что ее зовут.