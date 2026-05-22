Участник СВО озвучил новую версию исчезновения Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, который пропал в городе Югре Кемеровской области, мог вернуться на фронт, рассказал РИА Новости бывший следователь, участник СВО Василий Козлов.

По его словам, боец, скорее всего, столкнулся с психологическим феноменом, связанным с тягой вновь оказаться в зоне боевых действий.

«Алексей однозначно ощущал важность своей миссии для достижения задач специальной военной операции, ценность навыков, прямую связь между действиями и результатом, наивысшее признание со стороны сослуживцев и государства», — отметил Козлов.

Собеседник агентства считает эту версию наиболее правдоподобной. Она объясняет, почему Асылханов взял из дома документы, сел в чужую машину и уехал из города.

«Именно по данной причине Алексей мог покинуть место своего жительства и вернуться туда, где он стал настоящим Героем», — добавил экс-следователь.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что 23-летнего участника СВО могли похитить.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, но подробностей до сих пор нет.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.