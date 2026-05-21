Фото: max.ru/vorobiev
Новости России

Мужчина и женщина погибли на пожаре в Лобне, их дочери в больнице

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Сегодня в Лобне произошёл пожар в доме №8 на улице Калинина. Обстоятельства возгорания устанавливаются. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Как отметил глава региона, жертвами трагедии стали двое человек — мужчина 35 лет и женщина 32 лет. Андрей Воробьёв выразил искренние соболезнования их родным и близким.

Двух девочек в возрасте 11 лет и 3 лет удалось спасти. Сейчас дети находятся в Лобненской больнице под постоянным наблюдением врачей. Предварительный диагноз — отравление продуктами горения. В ближайшее время маленьких пациенток планируют перевести в Центр имени Рошаля в Красногорске.

Глава городского округа Лобня сейчас работает на месте ЧП. Губернатор поручил вице-губернатору по безопасности Роману Каратаеву координировать взаимодействие с правоохранительными органами. Полиция выясняет все причины произошедшего.

Предыдущая статья
Mash: Миллиардер Михаил Смирнов погиб в ДТП на мотоцикле 
Следующая статья
T-killah рассказал, как съемки шоу «Мастер игры» изменили его взгляды

Популярные материалы

Общество

Рязанский телеканал показал репортаж от дома, в который влетел БПЛА

Рязанцы сделали недалеко от дома своеобразный мемориал, куда люди приносят цветы и игрушки. Вчера это место посетили губернатор Рязанской области Павел Малков и глава администрации Рязани Борис Ясинский.
Интересное

Праздник, который трудно понять: в чём настоящий смысл Вознесения Господня

В четверг 21 мая 2026 года православная Церковь отмечает Вознесение Господне — один из двенадцати главных праздников церковного года. Ровно через сорок дней после Пасхи верующие вспоминают событие, завершившее земной путь воскресшего Христа.
Новости России

Блогер, искавший Усольцевых в тайге, заявил, что они живы и поиски напрасны

Блогер Александр Андрюшенков, лично участвовавший в поисках семьи Усольцевых, заявил: семья могла намеренно инсценировать собственную гибель и сейчас скрывается в одном из крупных городов России.
Новости России

Другая семья Усольцева озвучила свою версию трагедии

Проживающие в США родственники Сергея Усольцева, пропавшего вместе с...
Медицина

SHOT: «Болезнь поцелуев» атакует зумеров

В России фиксируют до 80 случаев мононуклеоза на 100 тысяч человек, и теперь болезнь всё чаще выбирает жертв среди школьников и студентов. Поцелуй, общая кружка или чужая зубная щётка — достаточно секунды контакта.

Темы

Политика

Что происходило ночью над Украиной: атаки по ВСУ и мистические молнии в Киеве

Особенно обсуждаемой стала ситуация в Киеве, где гигантские молнии били по высоткам. В местных соцсетях пользователи сравнивали происходящее с «местью богов» и публиковали кадры вспышек над городом.
Новости кино и ТВ

T-killah рассказал, как съемки шоу «Мастер игры» изменили его взгляды

Как отметил музыкант, реальность на проекте оказалась намного жестче ожиданий. Уже спустя короткое время участники перестали воспринимать происходящее как шоу.
Новости России

Mash: Миллиардер Михаил Смирнов погиб в ДТП на мотоцикле 

По данным полиции, байкер не справился с управлением. Мужчина получил смертельные травмы и умер до приезда врачей.
Политика

Милонов напомнил чиновникам, как они сами смеялись над такими запретами в 80-х

Депутат Виталий Милонов публично раскритиковал томских чиновников за запрет иностранных надписей на одежде школьников. По его словам, это уже было в 80-х, и тогда над этим смеялись.
Медицина

SHOT: «Болезнь поцелуев» атакует зумеров

В России фиксируют до 80 случаев мононуклеоза на 100 тысяч человек, и теперь болезнь всё чаще выбирает жертв среди школьников и студентов. Поцелуй, общая кружка или чужая зубная щётка — достаточно секунды контакта.
Происшествия

Три дома горели в Рязанской области 20 мая

За минувшие сутки в Рязанской области произошло три пожара в жилых домах. Об этом говорится в сводке регионального ГУ МЧС России. 
Происшествия

Два автомобиля сгорели за сутки в Рязанской области

За минувшие сутки в Рязанской области сгорели два автомобиля. Об этом говорится в сводке регионального ГУ МЧС России. 
Происшествия

В Рязани автомобиль наехал на СИМ с 12-летним подростком 

В Рязани, 20 мая, примерно в 16:10, на Михайловском шоссе возле дома №2 40-летний местный житель, управляя автомобилем «Хэндай», совершил наезд на средство индивидуальной мобильности «Куга», под управлением 12-летнего жителя города.  

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье