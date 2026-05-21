Мужчина и женщина погибли на пожаре в Лобне, их дочери в больнице

Сегодня в Лобне произошёл пожар в доме №8 на улице Калинина. Обстоятельства возгорания устанавливаются. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Как отметил глава региона, жертвами трагедии стали двое человек — мужчина 35 лет и женщина 32 лет. Андрей Воробьёв выразил искренние соболезнования их родным и близким.

Двух девочек в возрасте 11 лет и 3 лет удалось спасти. Сейчас дети находятся в Лобненской больнице под постоянным наблюдением врачей. Предварительный диагноз — отравление продуктами горения. В ближайшее время маленьких пациенток планируют перевести в Центр имени Рошаля в Красногорске.

Глава городского округа Лобня сейчас работает на месте ЧП. Губернатор поручил вице-губернатору по безопасности Роману Каратаеву координировать взаимодействие с правоохранительными органами. Полиция выясняет все причины произошедшего.