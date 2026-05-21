Mash: Миллиардер Михаил Смирнов погиб в ДТП на мотоцикле 

Миллиардер Михаил Смирнов погиб в ДТП в Ленинградской области. Как пишет Mash, авария произошла в поселке Мичуринское — бизнесмен на мотоцикле выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Haval.

По данным полиции, байкер не справился с управлением. Мужчина получил смертельные травмы и умер до приезда врачей.

Смирнов, по информации СМИ, входил в число крупных российских предпринимателей. Он был совладельцем ООО «Балтийская топливная компания» и возглавлял совет директоров БТК. До 2024 года бизнесмену принадлежала половина доли в ООО «Нева Ойл», которое входило в группу БТК.

Кроме топливного бизнеса, Смирнов был связан с компаниями в сферах логистики, ресторанного бизнеса, недвижимости и финансов.

В 2024 году предприниматель занимал 108-е место в рейтинге российских миллиардеров.