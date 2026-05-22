Сладков назвал условие для удара «Сарматом» по Западу

Москва ударит новой ракетой «Сармат» по Западу, если НАТО попытается напасть на Калининград, написал военкор Александр Сладков на платформе «Макс».

Так он прокомментировал недавний призыв властей Литвы «разобраться с Россией» и напасть на этот город.

Журналист считает, что в контексте таких заявлений прошедшие накануне ядерные учения в России и Белоруссии были предупреждением для Запада.

«Путин выступил с аргументом под названием «Сармат». Да, назвал его крайней мерой, но ведь то, что предлагает даже декоративная Прибалтика, «разобраться с Россией» это и есть крайняя мера», — подчеркнул Сладков.

По его словам, Россия готова дать сокрушительный ответ на стратегическом уровне.

Также он считает необходимым добиться лидерства на тактическом уровне с точки зрения ПВО и беспилотников.