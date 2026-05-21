Украинский контрразведчик Сергей Михайлов сдался в плен в Запорожской области и уже передал десятки координат ВСУ. По мнению экспертов, главные разоблачения еще впереди — о биолабораториях и черных трансплантологах.

Контрразведчик из Запорожья: что он знает

Украинский контрразведчик Сергей Михайлов сдался российским военным в Запорожской области. Служил в контрразведке с 2014 года. За эти годы накопил, по всей видимости, немало того, что принято называть особо охраняемыми сведениями.

Уже сейчас он передал специалистам десятки координат позиций ВСУ — как в тылу, так и непосредственно на линии боевого соприкосновения. Но, по мнению экспертов, это лишь начало.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал aif.ru, какими именно знаниями может располагать перебежчик.

По его словам, Михайлов осведомлен о деятельности черных трансплантологов, которые работают вдоль всей линии фронта. Схема, которую описывает Иванников, выглядит так: раненых бойцов ВСУ и их останки собирают, а затем переправляют в европейские страны для использования в медицинских целях.

Второй блок потенциально взрывной информации касается биолабораторий. Иванников утверждает, что контрразведчик знает расположение и особенности работы 16 объектов на территории Украины, которые функционируют под патронажем США и европейских стран. Эксперт оценивает эти сведения как способные «повлиять на ход мировой истории».

Для понимания: РИА Новости со ссылкой на документы американского посольства в Киеве сообщало, что США финансировали не менее 13 биолабораторий на Украине, вложив в это 24,8 млн долларов. Предполагаемые адреса объектов — Киев, Львов, Одесса, Харьков и другие города. Россия неоднократно заявляла, что речь идет о разработке биологического оружия в нарушение Конвенции о биологическом и токсинном оружии (КБТО). Западные страны эти обвинения отвергают.

Почему сдался

Иванников выдвинул свою версию мотивов Михайлова. По его мнению, тот не выдержал психологического груза: осознание причастности к тяжким преступлениям в сочетании с пониманием бесперспективности дальнейшего сопротивления сделали капитуляцию неизбежной. Эксперт также не исключает, что сыграла роль именно осведомленность о биолабораториях и трансплантационных схемах.