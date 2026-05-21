Власть и политика

Павел Малков прокомментировал строительство свинокомплексов в Рязанской области

Алексей Самохин
Каждый объект АПК должен строиться только при строгом соблюдении экологических норм. Об этом заявил губернатор Павел Малков в ходе прямого эфира с жителями области, комментируя вопросы о создании и работе животноводческих комплексов в муниципалитетах, в том числе в Скопинском округе.

Жители ряда населенных пунктов Скопинского округа пожаловались на работу действующего свинокомплекса в с. Вослебово и раскритиковали проекты по созданию в дальнейшем подобных объектов в регионе. При этом часть сельчан, напротив, выступили за строительство, связывая это с созданием новых рабочих мест и развитием населенных пунктов в целом.

Губернатор подчеркнул: «Такие объекты должны строиться только при строгом соблюдении всех экологических требований. Никаких нарушений и отступлений, мы об этом договариваемся с инвестором на старте любого нового проекта, – сказал Павел Малков. – Мы должны честно смотреть на ситуацию. Для многих сельских территорий любой новый проект – это работа, доходы людей и будущее села. Если приходит новый крупный инвестор, то это не только само предприятие, а рабочие места, дороги, социальные объекты, это жизнь. Но это только если речь идет про ответственного инвестора».

Глава региона подчеркнул, что специально для жителей скопинских сел организуются экскурсии на другие производственные площадки компании, чтобы люди могли лично убедиться, как работают современные комплексы с системой очистки, и как развиваются близлежащие села. Люди смогли воочию убедиться в ответственном подходе к работе инвестора.

«Я сам туда ездил и это подтверждаю: настоящий сельхозпроизводитель заботится о земле и людях, которые на ней живут и работают. Но мы видим и обратные примеры – в Скопинском округе люди массово жалуются на действующий свинокомплекс в с. Вослебово. Это как раз подход другого инвестора, который не хочет ценить людей, которые живут и работают здесь. Хорошо понимаю людей, у которых есть опасения. Не хочется еще что-то подобное получить на территории региона. Этот свинокомлекс работает довольно давно, и надо серьезно разобраться с соблюдением там экологических требований. Обязательно этим займемся, и будем продолжать диалог с жителями», – подчеркнул губернатор.

Павел Малков заявил, что готов лично встретиться с жителями сел, где планируется реализация нового инвестиционного проекта, обсудить все вопросы и опасения. Губернатор также поручил членам Экологического совета Рязанской области подключиться к теме строительства и работы свинокомплексов, взвешенно разобраться в ситуации по действующим объектам, а также тем, которые планируется построить в регионе.

