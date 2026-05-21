Украинское командование целенаправленно мобилизует вдов погибших военнослужащих. По словам советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидата исторических наук, подполковника запаса Олега Иванникова, ставка делается на их повышенную мотивацию к мести.

Ранее из Харьковской области поступали сообщения о принудительном призыве женщин в ВСУ с применением шантажа и угроз.

По оценке Иванникова, киевское командование взяло на вооружение практику арабских наёмников времён сирийского конфликта. Формируемые подразделения по своей логике воспроизводят феномен «чёрных вдов» — женщин, движимых местью за погибших мужей.

Таких женщин разыскивают по всей стране. После отбора с ними начинают работать психологи. «Их специально нацеливают на убийство, обещают крупные денежные вознаграждения, и многие соглашаются», — пояснил подполковник.

Пытки, медицина и трансплантология

Иванников указал, что часть завербованных женщин уже участвует в пытках российских военнослужащих, попавших в плен. Это квалифицируется как тяжкое воинское преступление и будет расследоваться российскими военно-следственными органами.

Другая часть внедряется в медицинские структуры. По версии эксперта, там они выполняют задачи, связанные в том числе с так называемой чёрной трансплантологией, а также с поиском останков погибших бойцов ВСУ и их передачей на Запад.

Кто такие «чёрные вдовы»

Термин «чёрные вдовы» изначально описывал женщин, уехавших к боевикам на Ближний Восток и овдовевших после гибели мужей-джихадистов. В эту категорию входили как добровольные участницы, так и вдовы террористов-смертников, нередко сами вовлечённые в атаки и пропаганду.

По заключению Иванникова, аналогичная схема воспроизводится сейчас на Украине. Главное управление разведки страны готовит из этих женщин не только боевиков, но и террористок-смертниц.