Власть и политика

Павел Малков ответил на вопрос об убежищах для рязанцев

Алексей Самохин
Губернатор Рязанской области во время прямого эфира 21 мая прокомментировал несколько вопросов граждан, связанных с темой защиты региона от налетов БПЛА, принимаемых в этом направлении мер безопасности. Павел Малков поблагодарил всех, кто работал и помогал людям 15 мая, когда на Рязань была совершена масштабная террористическая атака киевского режима. Он сказал: «Спасибо военным, медикам, спасателям, волонтерам. Спасибо всем, кто откликнулся, перечислил средства на помощь семьям погибших и пострадавшим. Медики сработали оперативно, сделали все возможное для сохранения жизни и здоровья людей. В целом отмечу слаженную работу всех служб и ведомств». Губернатор сообщил, что сейчас работает оперативный штаб по ликвидации последствий атаки. Организована помощь всем пострадавшим, включая выплаты. Все вопросы жителей пострадавших домов отрабатываются. «Лично встречался с жителями. Будем еще встречаться», – добавил он.

Павел Малков подчеркнул, говоря о проводимой работе: «Выводы делаются по каждой атаке. И по итогам трагедии 15 мая тоже уже были сделаны. Постоянно работаем над усилением безопасности региона, жителей, критической инфраструктуры. Это во многом незаметная работа, и касается она не только атак беспилотников. Рассказать обо всех мерах во всеуслышание – подсказывать врагу. Но отдельные решения могу озвучить. В Рязанской области продолжается набор в мобильные огневые группы. Также сейчас создается региональное подразделение БАРС. Многие рязанцы уже присоединились к работе, помогают отражать атаки вражеских БПЛА». Губернатор отметил, что такая служба проходит на территории Рязанской области, без выезда. Вступить в резерв можно по контракту и при этом продолжать работать на своем основном месте.

Губернатор также отметил, что бдительность граждан, звонки оперативным службам с информацией о дронах, безусловно, помогают определить угрозу и эффективно ее устранить.

«Любая информация полезна. Надо сразу сообщать по номеру 112. Специалисты ее сразу отрабатывают. Еще эффективнее использовать приложение РАДАР.НФ – это разработка Народного фронта. Вы фотографируете в небе беспилотник или другой подозрительный объект и направляете с комментарием в приложении. Фотография вместе с геоданными сразу оперативно поступает в ответственные службы, в единую систему мониторинга», – сказал глава региона.

Кроме того, Павел Малков прокомментировал вопрос об убежищах: «Они находятся на предприятиях, которые будут работать даже в случае ЧП или военного положения. Для населения предусмотрены укрытия. Это разные заглубленные помещения: специализированные, подвалы многоквартирных домов, паркинги и отдельно стоящие здания, имеющие углубленные помещения. В сельской местности – погребы и подвалы. Еще несколько лет назад мы провели инвентаризацию всех подобных помещений. К сожалению, далеко не все соответствуют нормативным требованиям. Единовременно все привести в порядок невозможно. Постепенно их ремонтируем, ежегодно выделяем средства. Это очень большая работа».

Губернатор пояснил, что информировать жителей об укрытиях, прежде всего, должны управляющие компании и ТСЖ. Но, по его словам, далеко не все работают ответственно. Павел Малков привел в пример «возмутительный случай, о котором сообщили жильцы пострадавших домов»: во время угрозы люди спустились к укрытию, а дверь оказалась заперта на замок.

«Такого быть не должно! Поэтому мы сейчас оперативно вносим корректировки в работу. Управляющие компании, ТСЖ, ТСН должны не только заниматься информированием, но и давать немедленный доступ в укрытия в момент ЧС. Сформулируем единые нормативы и инструкции для всех, – заявил Губернатор. – Все соответствующие поручения я уже дал. Контролировать исполнение будут муниципалитеты и областная Госжилинспекция. Если управляющая компания игнорирует вопросы безопасности, то будем лишать лицензии. Потому что речь идет о жизнях людей».

Павел Малков сказал также, что будет дорабатываться система оповещения граждан.

