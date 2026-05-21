Фото Рязанской городской Думы
Власть и политика

Депутаты поддержали изменения в структуре администрации Рязани

Олеся Чугунова
На заседании думского комитета по местному самоуправлению и общественной безопасности депутаты поддержали изменения в структуре администрации Рязани.

В целях повышения эффективности работы профильных подразделений и усиления контроля предлагается ввести пост заместителя главы администрации — начальника управления энергетики и ЖКХ. Кроме того, управление дорожного хозяйства и транспорта выводится из подчинения первого вице-мэра и передаётся напрямую зампроку, который курирует благоустройство, природопользование и экологию.

Также члены комитета одобрили соглашение о сотрудничестве между городом Рязанью и городом Элистой. Все эти вопросы вынесены на рассмотрение Рязанской городской Думы.

Помимо этого, на заседании были рассмотрены и получили одобрение отчёт об исполнении бюджета Рязани за 2025 год (в части профильных направлений), а также годовые отчёты о реализации муниципальных программ: «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» и «Повышение эффективности муниципального управления».

