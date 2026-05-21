Мария Зайцева станет гостьей «Квартирника НТВ у Маргулиса»

В эту субботу, 23 мая, гостем программы «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) станет автор-исполнитель, экс-солистка группы «#2Маши» Мария Зайцева. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Мария Зайцева с детства проявляла интерес к музыке: много пела и сочиняла простые песни. В 2003 году получила известность, дойдя до полуфинала в телевизионном музыкальном проекте. После она выступала в составе нескольких групп, а в 2014 году познакомилась с певицей Марией Шейх, с которой они создали дуэт «#2Маши». В 2015 году они выпустили дебютный клип «Теперь нас двое», а в следующем году – одноимённый альбом. Помимо этого, Мария Зайцева участвовала в телевизионных шоу, так, в третьем сезоне шоу «Маска» она выступала в образе Анубиса и заняла второе место.

В этот вечер на «Квартирнике» Мария Зайцева исполнит свои лучшие композиции: «Живём! Поём! Танцуем!», «Я обниму тебя голосом», «Если бы» и многие другие. Особыми гостями выпуска станут экс-супруг артистки Алексей Гоман и их дочь Александрина, которые придут поддержать певицу.

«Зрителей ждут искренние эмоции, живой звук и магия настоящего творчества», — говорится в пресс-релизе.