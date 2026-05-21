Фото: УФСИН России по Рязанской области
Экономика и бизнес

В Рязани осужденные будут шить спецодежду для Водоканала

Алексей Самохин
МП «Водоканал города Рязани» планирует наладить сотрудничество с исправительными колониями региона. Спецодежду для работников предприятия могут начать шить осужденные на производственных площадках УФСИН. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН РФ. 

Вопрос обсудили во время рабочей встречи представителей Водоканала и УФСИН России по Рязанской области. В переговорах участвовал начальник отдела трудовой адаптации осужденных Левон Искандарян.

Сотрудникам муниципального предприятия показали образцы спецодежды и форменного обмундирования, которые выпускают в центрах трудовой адаптации при исправительных учреждениях. Представители Водоканала оценили материалы, качество изделий и варианты доработки моделей под специфику работы сотрудников.

Как пояснили в УФСИН, развитие производств в колониях помогает создавать новые рабочие места для осужденных. Речь идет о привлечении их к оплачиваемому труду и подготовке к жизни после освобождения. В ведомстве считают, что такая практика помогает снижать уровень повторной преступности.

Водоканал, в свою очередь, рассчитывает получить стабильные поставки спецодежды и сократить расходы на логистику. Еще одно преимущество — возможность работать напрямую с производителем без посредников.

По итогам встречи стороны договорились определить потребности предприятия в спецодежде и подготовить предложения для заключения контрактов.

Что происходило ночью над Украиной: атаки по ВСУ и мистические молнии в Киеве
Мария Зайцева станет гостьей «Квартирника НТВ у Маргулиса»

