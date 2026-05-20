Экономика и бизнес
Экономика и бизнес

Предприниматели Рязанской области отстояли 77,6 млн рублей в 2025 году

Анастасия Мериакри
20 мая Михаил Пронин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области, представил ежегодный доклад о результатах работы за 2025 год.

В регионе продолжается положительная динамика: количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 3% и составило 43 441. В течение года аппарат омбудсмена рассмотрел 629 обращений от предпринимателей, и в 70% случаев удалось полностью или частично восстановить их права.

Особое внимание в докладе уделено финансовой поддержке бизнеса. Благодаря вмешательству уполномоченного предпринимателям удалось получить или избежать взыскания средств на сумму более 77,6 млн рублей. Это стало возможным благодаря погашению задолженностей, снижению штрафов и защите от неправомерных начислений.

Аппарат бизнес-омбудсмена принял участие в 117 судебных заседаниях, и по половине дел удалось добиться восстановления прав предпринимателей. Также в 2025 году было подготовлено 69 заключений на проекты нормативных правовых актов и направлено 6 предложений по изменению федерального и регионального законодательства для снижения административной нагрузки на бизнес.

За год проведено 31 мероприятие с участием предпринимателей, в которых приняли участие более 700 представителей бизнеса.

Михаил Пронин подчеркнул, что работа по защите прав предпринимателей, снижению административных барьеров и улучшению делового климата в Рязанской области будет продолжена.

